Boeing 737 da Air Senegal sai da pista em Dacar e deixa 11 feridos

Um Boeing 737 da Air Senegal saiu da pista durante a decolagem no aeroporto internacional de Dacar nesta quinta-feira (9), causando onze feridos, quatro deles em estado grave, e o fechamento do aeroporto por horas.

O acontecimento ocorre em um momento em que a fabricante americana Boeing está no centro das atenções após vários incidentes nos últimos meses.

O voo operado pela empresa Air Senegal tinha como destino Bamako, capital do Mali, e tinha a bordo 78 passageiros, além de seis tripulantes, informou em comunicado a empresa gestora do aeroporto LAS.

O Boeing 737-300, fretado pela empresa privada Transair, "saiu da pista nesta quinta-feira, 9 de maio, por volta de 1h00", segundo a mesma fonte.

O incidente deixou onze pessoas feridas, quatro delas em estado grave. Outros seis passageiros foram atendidos pelos serviços médicos do aeroporto.

Ao meio-dia, a gestora LAS anunciou a reabertura do aeroporto internacional de Diass, a 50 km da capital senegalesa. "As operações do aeroporto foram retomadas normalmente", disse o comunicado.

Em imagens divulgadas pela mídia local, o avião aparece imobilizado com a asa danificada e socorristas cercando uma pessoa ferida. Fumaça e chamas também são vistas perto do dispositivo.

"Ocorreu um incêndio em uma parte do avião que foi posteriormente apagado", disse um funcionário do aeroporto à AFP, sem dar mais detalhes.

"As circunstâncias exatas do incidente ainda não foram determinadas, mas há uma investigação em andamento para estabelecer as causas", afirma o LAS.

mrb/cw-kjm/bp/bc/mb/aa/dd

© Agence France-Presse