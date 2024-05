'Aparência ressecada desaparece rapidinho': óleo reparador está por R$ 121

Se o seu cabelo ainda não se recuperou do verão ou você sofre com o efeito das tinturas e outras químicas, o Absolut Repair Oil, da marca L'Oréal, pode ajudar. Sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, o produto é elogiado por nutrir e recuperar as fibras capilares e ainda diminuir o frizz.

As substâncias responsáveis pela boa fama são a quinoa dourada e a proteína hidrolisada de trigo, que criam uma espécie de filme protetor para manter as cutículas seladas e, assim, reter as propriedades restauradoras dentro da fibra. Com 17% de desconto no momento, o óleo reparador sai por R$ 121. Confira o que mais ele tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que esse óleo reparador tem de bom?

Fórmula com quinoa dourada e proteína hidrolisada de trigo, substâncias que criam um filme protetor para selar as cutículas e, assim, manter as propriedades restauradoras dentro da fibra capilar;

Promete reparar, nutrir e proteger os cabelos;

Deixa os fios mais macios, desembaraça e acalma, de acordo com o fabricante;

Para usar, basta aplicar uma pequena quantidade no cabelo seco e espalhar uniformemente pelos comprimentos e pontas ;

; Não requer enxague.

O que diz quem comprou esse produto?

O Absolut Repair Oil, da L'Oréal, tem mais de 7,1 mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 88% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,8. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Já usei diversos óleos bons, mas esse é diferente: não somente tira o frizz, mas também você sente que está tratando o cabelo. É um tratamento potente. Meu cabelo tem progressiva e, nas pontas, tem resquícios de luzes que o deixaram seco, espigado e ralo. Senti que, com este óleo, ele encorpou, e está com um brilho e maciez que há muitos anos não vejo. Com apenas um pump passo no cabelo inteiro, sendo que o meu é extra longo - e absorve sem pesar nada. Junia M.

Muito bom, cheiroso e não deixa o cabelo oleoso. Quando passo o produto, a aparência ressecada desaparece rapidinho. Vitoria Fernandes

Óleo bem líquido, bom para cabelos mais finos, não pesa nadinha! O cheiro é bem agradável. Andrielly A.

Ótimo, não pesa no cabelo e pode ser usado sempre que precisar. Adorei o perfume discreto e a hidratação. Meu cabelo tem química e é bem exigente para tratar. Gosto de finalizar com óleo e este se tornou um dos meus preferidos. Castro

Pontos de atenção

Alguns consumidores não sentiram o efeito do produto. Também há relatos de que o cabelo ficou pesado após o uso.

Apesar de ser aquoso, pesou muito no meu cabelo e ainda não vi resultados. Maria Laura Martins da Cunha

Para o meu tipo de cabelo, cacheado, este produto não surtiu efeito algum. Já utilizei outros produtos com a mesma proposta que me deixaram mais satisfeita do que este. [...]. Yara Maria Rocha Garcia

