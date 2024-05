'Achei que eram gases, mas tive uma torção e meu testículo necrosou'

O estudante Nickollas Gabriel Medeiros Moura, 18, sentiu uma dor abdominal e acreditou que eram gases —mas, na verdade, descobriu uma torção no testículo, que acabou necrosado.

'Pressão no testículo'

Os primeiros sintomas foram uma pressão no testículo. "Já na cama, coloquei uma série para assistir e estava praticamente dormindo, quando comecei a sentir minha barriga 'efervescente' e uma pressão no testículo", contou a VivaBem.

Ao levantar, ele não conseguia manter a postura correta. "Minha barriga e bexiga doíam muito e um dos meus testículos estava mais elevado do que o outro. A dor era insuportável e não passava, exceto quando eu andava."

Ele conta que passou a madrugada mal. "Fiquei rodando em minha casa, gritando de dor sempre que parava ou deitava", diz o estudante, de Recife.

Fiquei bastante preocupado, mas nem imaginava que seria uma torção, na minha cabeça eram apenas gases.

O jovem levou dois dias e meio para procurar ajuda médica. Um dos seus testículos continuava a inchar e a dor aumentava. "Fui à UPA, onde recebi apenas ibuprofeno e fui instruído a voltar no dia seguinte para exames de sangue. No dia seguinte, fiz os exames e marquei uma ultrassonografia com doppler, seguindo o conselho da minha irmã."

Foi durante essa ultrassonografia que o urologista confirmou a torção testicular. Meu testículo esquerdo já estava muito inchado e sem fluxo sanguíneo, enquanto o direito apresentava circulação normal.

O urologista recomendou que o jovem fizesse cirurgia de emergência. "Meu testículo torceu enquanto eu dormia e necrosou."

Tive medo de ficar infértil, pois um dos meus maiores sonhos é ser pai, além do medo da cirurgia em si. No entanto, a equipe médica foi muito atenciosa e me manteve tranquilo, explicando que a cirurgia não tinha riscos e que meu outro testículo estava saudável, o que reduzia o risco de infertilidade.

Na cirurgia, o testículo esquerdo de Moura foi removido, porque estava necrosado, e o direito foi fixado para evitar torções futuras. A cirurgia foi rápida e a recuperação no pós-operatório foi boa. "Retirei os pontos após duas semanas e fui liberado para retomar minhas atividades normais, com exceção de pegar peso, por três meses."

Gostaria que as situações de torção testicular fossem muito mais divulgadas, porque ainda tem muitas pessoas que não têm nem noção de que isso é possível de acontecer, como eu e minha família não sabíamos até acontecer comigo. Diversos amigos também ficaram em choque quando eu contei.

Causas e sintomas

A torção testicular é uma emergência médica. A dor pode irradiar para a região inguinal (virilha) e abdominal inferior.

Os sintomas mais comuns são a dor forte, que pode vir acompanhada de mal-estar e náusea. Em geral, não há febre.

A torção pode acontecer de forma espontânea ou após algum esforço ou trauma. No caso de Moura, não foi após um trauma —ele disse que dormia quando ocorreu a torção.

O fator de risco é a idade. [Acomete mais] meninos, jovens, geralmente até a puberdade, crianças e adolescentes. Às vezes, pode acontecer também em outra idade, mas é bem menos comum.

Rodrigo Wilson Andrade, urologista do HAS (Hospital Albert Sabin)

Riscos e tratamento

Os efeitos a longo prazo de uma torção testicular são vários: pode haver redução da fertilidade e da produção de testosterona. Por isso, é importante o acompanhamento de um urologista e um endocrinologista após o diagnóstico, explica Magnus Dias, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP).

Os testículos podem rodar e, assim, comprometer a irrigação sanguínea pela torção do funículo espermático, uma estrutura que contém artérias, veias, além do ducto deferente e nervos. Por isso causa tanta dor, semelhante ao infarto.

Magnus Dias, endocrinologista da SBEM-SP

Além da redução da produção de espermatozoides, pode ocorrer queda da produção de testosterona especialmente quando ambos os testículos são acometidos pela torção. Em geral, quando unilateral, o testículo não acometido consegue produzir o suficiente para manter o indivíduo com testosterona em níveis normais. No caso de Nickollas, como a torção foi unilateral, o jovem não teve maiores consequências.