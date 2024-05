Calvin Klein, Carolina Herrera e mais: veja 10 perfumes que estão em oferta

Se você não abre mão de um bom perfume, mas também está precisando economizar, nada melhor do que uma promoção para garantir o seu.

Para ajudar você a encontrar seu "match", o Guia de Compras garimpou dez fragrâncias favoritas dos consumidores da Amazon, parceira do UOL, que estão com desconto no site hoje (8). Confira:

Sua fragrância combina notas de folhas verdes e maçã verde (notas de topo); de mimosa, lótus e marinhas (notas de fundo); e de cedro, musgo de carvalho, almíscar e âmbar (notas de corpo);

Fresco, é adequado para uso durante o dia;

Tem cheiro discreto e duradouro.

Fragrância floral amadeirada;

Combinação de gergelim preto, oud, bambu e sândalo;

Captura a essência da alegria e euforia, de acordo com a marca.

Perfume masculino;

Notas verdes e amadeiradas;

Embalagem inspirada nos códigos de uma partida de tênis.

Unissex, harmoniza o floral feminino com a madeira masculina;

Com notas de chá verde, rosa, violeta, musk e âmbar;

Ícone dos anos 1990, é um dos perfumes mais vendidos.

Com notas de pêssego, flor de frésia, flor oriental osmanthus, cacau torrado;

Aroma requintado;

Fragrância sofisticada e envolvente.

Com aroma de patchouli e baunilha;

Notas das flores iris, jasmin sambac e de laranjeira;

Uma declaração universal de felicidade e feminilidade vibrante, segundo a marca.

Aroma intenso, refrescante e cativante;

Notas de jasmim, cacau, tonka, amêndoa e café.

Representa a dualidade da mulher moderna: poderosa e divertida, elegante e sexy, gentil e misteriosa, segundo a marca.

Aroma fresco e refrescante de óleos essenciais naturais de gengibre e hortelã;

Fórmula vegana, que conta com a tecnologia "All Day Fresh", para frescor ao longo do dia.

Frasco feito com 25% de vidro reciclado, e tampa, com 50% de plástico reciclado.

Fragrância revigorante

Com notas refrescantes de laranja, bergamota, toranja, pimenta preta, lavanda, gerânio, artemísia, vetiver de Madagascar e almíscar;

Criado para incorporar o instinto de sedução de um homem imprevisível, segundo a marca.

Fragrância fresca;

Com notas de bergamota, mandarina, limão, jasmim, madressilva, flor de laranjeira, heliotrópio, lírio-do-vale, rosa, baunilha, âmbar, tonka, sândalo, almíscar, musgo de carvalho e patchouli;

Criado pela ex-tenista Gabriela Sabatini para mulheres decididas e esportivas, que têm um grau de segurança alto, de acordo com a marca.

