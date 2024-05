'Ergonômico e compacto': kit de teclado e mouse faz sucesso por R$ 113

Para quem precisa atualizar o mouse e o teclado de casa e está em busca de ideias, vale ficar de olho no combo sem fio MK220, da marca Logitech, que é muito elogiado entre os consumidores por seu tamanho, ergonomia e preço.

Sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, com mais de mil compras registradas apenas no último mês, ele conta ainda com outra vantagem: bateria com vida útil de 24 meses no teclado e 12 meses no mouse. Com 25% de desconto, sai por R$ 113. Confira mais detalhes:

O que esse combo de teclado e mouse tem de bom?

Ergonômico, permite que você mantenha melhor postura corporal;

Com design compacto, é ú til para espaços de trabalho menores e mais estreitos;

til para espaços de trabalho menores e mais estreitos; Sem fio e plug and play;

Mouse portátil e ambidestro;

Teclado cerca de 36% menor, mas com todas as teclas padrão ;

; Bateria de longa duração, com vida útil de 24 meses no teclado e 12 meses no mouse;

Compatível com Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,7 (do total de 5) e mais de 12 mil avaliações de compradores. Veja alguns comentários:

Kit é muito bacana, ergonômico e bem compacto. Um ótimo custo benefício. Micael Anderson

Uso-o diariamente faz um ano e meio. Só agora as pilhas do teclado estão começando a descarregar! Funcionamento perfeito até esta data. Teclado agradável, com nível de ruído adequado (não gosto dos silenciosos demais, mas este tampouco é muito barulhento), mouse óptico nunca falhou, boa conexão USB. Excelente custo-benefício. Antonio Carlos

Tamanho excelente! Teclas macias e confortáveis! Mouse tem um tamanho ideal (tenho a mão grande) e nada desconfortável. Conexão bem rápida! Kryptonita

Produto sensacional, do tamanho que eu precisava, compacto e leve. Viviane Pereira de Oliveira

Pontos de atenção

Alguns consumidores não tiveram boas experiências e reclamam de falhas no funcionamento. Veja:

Comprei esse teclado por ter um preço mais baixo e por achar que atendia minhas necessidades. Contudo, com alguns meses (3 a 4) começou a apresentar falhas no teclado, e a tecla de letra A está em repetição sem eu clicar nela, fenômeno chamado de "key chattering". Já fiz testes em outros dispositivos e a falha realmente corresponde ao teclado. Laryssa Ogawa

A gente clica nos itens (pasta, link, qualquer coisa) e simplesmente não vai. É como se não tivéssemos clicado em nada. Teclado idem, lerdo que só. Sergio Sakamoto

O teclado é compacto e leve, mas as teclas são ruins. A minha barra de espaço está travada e tem apenas um mês que eu comprei. Tem que fazer força nela mais do que em outros teclados até para digitar esse textinho. É péssimo porque geralmente você não presta atenção quando digita, mas nesse caso preciso prestar porque quando vou ver tá tudo sem espaço e me dá nos nervos. Marden Rodrigues

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste site e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.