Tablets além do iPad: veja modelos bons e mais baratos para investir

A Apple lançou, nesta terça-feira (7), novas versões do iPad Pro e iPad Air, além da caneta inteligente Apple Pencil Pro e do teclado Magic Keyboard. Porém, apesar de ser um sonho de consumo para muita gente, o iPad costuma ter um preço salgado — o modelo mais barato, de 9ª geração, sai a partir de R$ 2.849,10 em oferta na Amazon, parceira do UOL.

Se você prefere pagar menos em um tablet, dá para encontrar produtos com boas funcionalidades e mais em conta do que os da Apple, entre marcas como Samsung, Xiaomi e Lenovo. Para ajudar na escolha do dispositivo mais adequado ao seu perfil e orçamento, o Guia de Compras UOL listou dispositivos lançados a partir do segundo semestre do ano passado, que custam entre R$ 809 e R$ 2.548 (preços checados no momento da publicação). Confira:

4 GB de memória RAM;

Processador MediaTek Helio G80;

Sistema operacional Android 12;

Câmera frontal de 2 MP e câmera traseira de 8 MP com foco automático;

Tela de 9 polegadas;

Com modo de leitura imersivo, que simula a cor de livros reais e reproduz som ambiente para colocar o leitor no clima.

O que diz quem comprou

O tablet é muito bonito esteticamente. Cumpre o que promete perfeitamente, além de leve e prático pelo tamanho. Como meu primeiro tablet, tem sido de ótima experiência. Olhei muitas reviews antes de comprar. A única coisa negativa, para mim, é a quantidade de armazenamento que ele perde devido aos aplicativos de sistema/atualização. Tirando isso, me satisfez muito para desenhar e estudar. Seu áudio é maravilhoso, a qualidade de imagem é ok, a praticidade de configuração também é ótima, e a bateria dura muito bem. Bibi

Vale a pena?

Os consumidores da Amazon, parceira do UOL, afirmam que este tablet é ideal para quem busca uma boa relação custo-benefício: o dispositivo tem um preço relativamente baixo e cumpre bem as funções do cotidiano, como de leitura e estudos. O design e a qualidade do som também são elogiados.

4 GB RAM e 128 GB de armazenamento;

Sistema Operacional Android 13;

Câmera frontal de 5 MP e câmera traseira de 13 MP;

Tela de 10,1 polegadas;

Com capa teclado.

O que diz quem comprou

Comprei para ler revistas, acessar sites e navegar na internet com mais praticidade no dia a dia e me surpreendi com a qualidade do produto. Já estou usando nas minhas consultorias também. O que não gostei é da forma de retirar o tablet do suporte com teclado. É estranho e bem arriscado, acho que a Positivo deveria rever isso... Rogério Teixeira da Cruz

Vale a pena?

É mais uma opção de tablet recomendado pelos consumidores para funções básicas, como ver vídeos, ler livros e revistas e escrever.

6 GB RAM e 128 GB de armazenamento;

Sistema Operacional MIUI Pad 14 baseado no Android 13;

Câmera frontal de 8 MP e câmera traseira de 5 MP;

Tela de 11 polegadas;

Com sensor de luz ambiente virtual.

O que diz quem comprou

Ele é ótimo! Não trava, processador super bom, posso usar várias guias no Google, funciona canetinha (só não tem rejeição de palma). Uso para faculdade, então leio textos nele, anoto tudo nele, realizo marcações, me atende super bem! A bateria dele é espetacular, estou carregando mais ou menos 1 vez por semana. Amei mesmo. Design super bonito, imagem e som super limpos. Helen

Vale a pena?

A maioria das pessoas que deixaram opiniões na Amazon relatam ter comprado o tablet para estudar e estão satisfeitas com seu desempenho. Elogiam a capacidade do processador para páginas da internet e aplicativos de estudo, além da longa duração de sua bateria. Porém, afirmam não ser indicado para jogos e outros apps mais pesados.

4 GB de memória RAM;

Sistema Operacional Android 13

Câmera frontal de 13MP, com desbloqueio facial, e câmera traseira de 8MP com foco automático;

Tela de 12,7 polegadas;

Controle de luz ambiente inteligente.

O que diz quem comprou

O produto é bom e com um ótimo custo-benefício. Entretanto, possui particularidades muito prejudiciais: os 4GB de RAM, o processador e a falta da caneta. Não é nada absurdo, com certeza esse tablet vai fluir bem... Mas se tu buscas uma praticidade SUPER fluida com multitarefas, fica complicado, mas dá para usufruir. Se tu tens uma grana e paciência, vale esperar uma boa promoção e dar uma olhada no Galaxy S9 FE, que já vem com caneta boa e com o dobro das especificações, perdendo somente para câmera, se não me engano, e um pouco para a qualidade de tela. De resto não tenho o que reclamar. Nicholas

Vale a pena?

De acordo com os comentários de consumidores na Amazon, este tablet é útil para quem procura um dispositivo com funcionalidades triviais para o dia a dia. A principal desvantagem apontada é não incluir a caneta.

Compatível com a S Pen, a caneta da Samsung, que já vem inclusa;

4 GB de memória RAM;

Câmeras: frontal (5 MP) e traseira (8 MP);

Tela de 10,4 polegadas;

Capa protetora já incluída.

O que diz quem comprou

Meu primeiro dispositivo Android. Até agora atende bem a todas as minhas necessidades. Boa duração da bateria, tela nítida, cores brilhantes! Ótimo som também. Richard N. *Comentário traduzido.

Vale a pena?

Para a maioria dos usos cotidianos —como fazer anotações, assistir a vídeos, usar redes sociais, participar de videochamadas, rodar jogos básicos, entre outros, o Galaxy Tab S6 Lite ainda é uma ótima pedida, com um custo-benefício que vale seu investimento.

Pode ser usado no modo Dex autônomo, que permite adaptar algumas experiências na tela com o uso de uma capa teclado conectada ao aparelho, sem depender de monitor adicional;

Vem com caneta S Pen, para ajudar na navegação pelos aplicativos, seleção, escrita e marcações em textos;

Tela de 10,9 polegadas;

Câmeras traseira com 8 MP e frontal com 12 MP, com sistema de rastreamento do rosto, para manter você centralizado durante videochamadas;

128 de armazenamento e 6 GB de RAM;

Desbloqueio de tela com impressão digital;

Vem com capa protetora.

O que diz quem comprou

Estou gostando muito. Ótimo para assistir série e ler. Sem contar que, com o modo Dex, ele vira um computador! Caneta até agora respondendo bem, mas achei meio frágil, e alguns apps que já vêm instalados são bem úteis. A bateria deixou um pouco a desejar, acho que ela acaba relativamente rápido, mas em alguns momentos uso a tela no brilho alto, então pode ser isso. Para carregar, achei que até foi rápido, em torno de 2 horas e pouco. Capinha que acompanha é lindaaaa, a cor dele e da caneta também. Gabryella

Vale a pena?

Este tablet compensa principalmente para quem passa ou passará um bom tempo estudando (como alunos do ensino médio, de curso universitário e de pós-graduação) e/ou trabalhando com leituras e anotações.

Além disso, vale para quem também deseja usar o tablet como um dispositivo de entretenimento para vídeos nas horas vagas.

