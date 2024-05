Sinto como se uma agulha espetasse o meio do meu pé enquanto ando; o que é?

As dores localizadas no meio do pé podem ser causadas por uma variedade de condições, como:

Fascite plantar;

Fraturas por estresse nos metatarsos (grupo de cinco ossos localizados no meio do pé);

Entorses do ligamento de Lisfranc, uma estrutura que fica no meio do pé;

Tendinopatias (problemas que atingem os tendões);

Neuropatia (formigamento, choque na região plantar), entre outros.

Portanto, para um diagnóstico preciso, é fundamental a avaliação de um médico ortopedista. Durante a consulta, serão realizados exames físicos detalhados e, se necessário, exames de imagem complementares.

Qual seria o tratamento?

O tratamento para dores no meio do pé, claro, é personalizado e depende da causa identificada após diagnóstico preciso.

De modo geral, inicialmente são recomendados repouso e aplicação de gelo ou compressas quentes para aliviar a inflamação e a dor.

Além disso, o uso de medicamentos anti-inflamatórios e corticosteroides ajuda a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. Sem esquecer das sessões de fisioterapia, essenciais para a recuperação.

Já para dar suporte e correção a desalinhamentos da pisada, o uso de palmilhas ortopédicas e exercícios de fortalecimento muscular específicos são frequentemente indicados.

Em casos mais graves, quando as terapias conservadoras não são suficientes, podem ser consideradas intervenções modernas como terapias por ondas de choque, técnicas infiltrativas e tratamentos ortobiológicos.

A cirurgia, aliás, é indicada como uma última opção. Ou seja, quando nenhum dos outros tratamentos acabaram com as dores no meio do pé.

Dá para evitar?

Vale saber que muitas dessas dores são exacerbadas pelo uso prolongado de calçados inadequados. Por isso, escolher sapatos com amortecimento e suporte adequados é crucial para prevenir problemas futuros. Evite calçados muito rasteiros ou com solados duros, principalmente se você fica muito tempo de pé ou caminha bastante.

Outras ações também podem ser feitas no dia a dia, a fim de colaborar com o tratamento. Em primeiro lugar, é importante manter um peso saudável, que alivia a pressão nos pés e pode ajudar a diminuir a dor.

Além disso, quando estiver com dor, tente reduzir atividades que forçam muito seus pés, como correr ou saltar ou outra atividade de impacto. E sempre que possível, após alguma atividade, deixe as pernas elevadas para descanso.

Não deixe de realizar visitas regulares ao ortopedista para acompanhar seu tratamento e ajustá-lo quando necessário.

Fontes: Gabriel Albuquerque, ortopedista do HU-Univasf (Hospital Universitário da Universidade do Vale do São Francisco), em Petrolina, ligado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e William Yousef, ortopedista do Hospital São Marcelino Champagnat, em Curitiba.

Quais são suas principais dúvidas sobre saúde do corpo e da mente? Mande um email para pergunteaovivabem@uol.com.br. Toda semana, os melhores especialistas respondem aqui no VivaBem.