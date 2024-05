Porcelanato, laminado, madeira: escolha o melhor produto para limpar o piso

Para limpar qualquer piso, basta um pano úmido com água ou álcool? Nem sempre. Cada tipo tem suas características específicas e, às vezes, o que era só uma limpeza leve, pode virar dor de cabeça, dependendo do material utilizado. Manchas, arranhões, corrosões e outros problemas podem surgir se o produto e a superfície não estiverem alinhados. No caso da madeira, por exemplo, o próprio álcool pode destruir o verniz, assim como querosene e solventes.

Já em pisos de ardósia e cimento queimado, vale o combo água + detergente neutro para limpar, e uma cera potente para conferir brilho, sempre com o cuidado de secar bem a fim de que a umidade não danifique o local.

Ou seja, isso quer dizer que tem jeito certo de limpar o piso, sim. Confira algumas orientações abaixo:

Porcelanato ou cerâmica

A limpeza desses dois tipos de piso é relativamente simples, e a atenção deve ficar para o que não usar: amoníaco, água sanitária, sabão em pó, ceras, produtos de limpeza de alumínio que contêm ácido fluorídrico, soda cáustica e ácidos em geral devem passar bem longe.

Biodegradável, conserva o brilho da superfície sem agredir;

Indicado para remover manchas;

Contém 1 litro, mas há opções com 500 ml e 5 litros;

É importante diluir antes de usar.

Descrito por consumidores como econômico, apesar de não precisar diluir;

Para ser aplicado direto no piso e espalhado com pano úmido limpo;

Não deve ser usado em madeira e porcelanato não esmaltado de tonalidade escura.

Laminado ou vinílico

Aposte em vassoura com cerdas macias e aspirador de pó. Para a limpeza pesada, amônia diluída, com cloro ou sabão comum podem ser utilizadas, ao contrário de ceras, produtos à base de silicone, esponjas de aço ou lixas.

É concentrado - diluído, rende até 35 litros;

Confere brilho;

Forma uma película protetora que repele as sujeiras e mantém a superfície limpa por mais tempo.

Especial para pisos vinílicos;

Aplique primeiro no pano seco e não misture com outros limpadores;

Não é preciso diluir;

Não utilizá-lo diretamente no chão.

Madeira

Os riscos são os principais vilões dos pisos de madeira, pois eles dão um trabalhão para sair, assim como a umidade, que pode fazer a superfície estufar. Água, sabão e detergente são um ótimo trio para a limpeza semanal, já uma mais profunda merece produtos mais potentes.

Pode ser utilizado em assoalhos de madeira, com aplicação de sinteco e cascolac;

Fórmula com PH neutro que limpa, protege e preserva o brilho natural, sem danificar;

Para usar, basta agitar o frasco, aplicar o produto diretamente no piso, espalhar com um pano limpo e seco e deixar secar;

Deixa um perfume de lavanda e baunilha de longa duração.

Granito ou mármore

Ambos são pisos sensíveis, que não permitem detergente neutro, cloro, água sanitária, produtos oleosos ou abrasivos. Para manter o brilho, recorra a ceras incolor.

Específico para granito e mármore;

É indicado para mármores rosa, branco, travertino, carrara, bege, granito siena, dallas, fortaleza, minas, paris e marfim;

Não utilizar sem diluir: 1 litro de produto para 20 litros de água.

Piso de pedras

Produtos à base de ácido fosfórico e clorídrico são bastante eficientes para a remoção de sujeiras, no entanto, necessitam de muito cuidado no manuseio e nas medidas utilizadas. Dependendo do estado da superfície, jatos de água com areia também podem funcionar.

Por ter características ácidas, age como desincrustante para a limpeza de pedras rústicas e outros tipos de piso;

Age bem principalmente em sujeiras provenientes de terra, lama, ferrugem e respingos de concreto;

Proporciona alto grau de limpeza sem agressão;

Para limpeza de manutenção, molhe o piso e espalhe o produto na diluição de 1 litro em até 9 litros de água, deixe agir por alguns minutos, esfregue com vassoura ou fibra de limpeza e enxágue até remover todo o resíduo;

Não deixar o produto secar sobre a superfície.

Piso frio

Além do porcelanato, os azulejos podem ser considerados piso frio. No caso das faxinas cotidianas, é indicado misturar água com sabão em pó, detergente neutro e álcool. Evite produtos muito ácidos e à base de sódio.

Opção para o dia a dia, pois não precisa ser diluída (a não ser que deseje fazer o produto render mais);

Além de limpar, dá brilho;

Pode ser utilizado em pisos diversos.

