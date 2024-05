Sucesso entre os gatinhos: esse snack refrescante ajuda nos dias de calor

Está em busca de um snack saudável para mimar e hidratar seu gatinho? O famoso Churu é uma ótima opção. Ele é um patê bem cremoso e proteico, sem grãos, conservantes ou corantes artificiais. Disponível em sabores como frango, atum e salmão, ele pode refrescar os felinos nos dias mais quentes. Dica: deixe no freezer por alguns minutos e serva geladinho (ou até congelado, como um sorvete).

Na Amazon, parceira do UOL, a embalagem com 24 tubos de 14 gramas está com 10% de desconto e custa R$ 134,90. Isso significa que cada tubo sai por R$ 5,60, o que está abaixo da média do mercado. De acordo com o fabricante, um gato saudável de tamanho médio (entre 5 e 6 quilos), pode comer até quatro por dia.



Conheça as diferentes opções de Churu:

Feito com atum selvagem;

Contém taurina, vitamina E, amido de mandioca e extrato de chá verde;

Sem grãos, conservantes ou corantes artificiais;

Textura cremosa.

Feito com frango e camarão;

Contém taurina, vitamina E, amido de mandioca e extrato de chá verde;

Sem grãos, conservantes ou corantes artificiais;

Textura cremosa.

Feito com atum selvagem e frango;

Contém taurina, vitamina E, amido de mandioca e extrato de chá verde;

Sem grãos, conservantes ou corantes artificiais;

Textura cremosa.

