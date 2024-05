Achou novos iPads caros? Veja tablets da Apple mais baratos que ainda valem

A Apple lançou nesta terça-feira (7) novos modelos do iPad Pro, por a partir de R$ 12.299. O iPad Air 6ª geração ganhou pela primeira vez um tamanho maior; os preços começam em R$ 6.999. Ainda não há data de chegada dos novos produtos ao Brasil.

Contudo, a boa notícia é que versões anteriores dos tablets da Apple e de alguns acessórios estão com preços promocionais. Os descontos chegam a 42%, com base em valores anunciados pela Amazon, parceira do Guia de Compras UOL. Confira a seleção:

Tela de 10,2 polegadas.

Disponível ainda na cor prateada.

Chip A13 Bionic.

Conector Lightning.

A versão Wi-fi de 256 GB e Wi-fi + celular de 64 GB deste modelo também estão em oferta; valores a consultar.

Tela de 10,9 polegadas.

Chip A14 Bionic.

Conector USB-C.

Disponível ainda nas cores rosa, amarelo e azul; preços podem variar.

A versão Wi-fi + celular deste modelo também está em promoção; valores a consultar.

Tela de 10,9 polegadas.

Disponível ainda nas cores roxo, rosa, branco e azul; preços podem variar.

Chip M1.

Conector USB-C.

As versões Wi-Fi de 256 GB e Wi-fi + celular de 64 GB deste modelo também estão em oferta; valores a consultar.

Tela de 12,9 polegadas.

Disponível ainda na cor cinza espacial; preço pode variar.

Chip M1.

Conector USB-C.

A versão Wi-fi de 256 GB deste modelo também está em oferta; valor a consultar.

Tela de 8,3 polegadas.

Disponível ainda nas cores cinza espacial, rosa e roxo; preços podem variar.

Chip A15 Bionic.

Conector USB-C.

Tem ligação magnética com iPad Pro e iPad Air.

Conector Lightning.

É compatível com iPad mini (6ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (5ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (4ª geração), iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (3ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (2ª geração), iPad Pro de 11 polegadas (1ª geração) e iPad Air (4ª geração).

Outros modelos

É possível ainda encontrar em promoção os modelos a seguir, com preços a consultar:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de beleza, de casa e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste site e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.