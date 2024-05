Como uma ligação ajudou mãe a salvar vida de filha que bebeu líquido tóxico

"Minha filha tomou metade da solução que vem aqui neste frasco para lente de contato", conta Luciane Abdala, em um vídeo que chegou a mais de 250 mil visualizações. A mãe relata que ficou desesperada, porque não sabia se o líquido faria ou não mal à criança. E que cogitou enviar mensagem à pediatra da pequena, mas foi dissuadida da ideia.

Isso porque Rodrigo, o pai, lembrou de um telefone emergencial para casos de intoxicações e, com uma ligação, Abdala salvou sua filha.

No caso relatado por ela, como a quantidade não era grande e a criança não apresentou sinais de intoxicação, ela não precisou levar a filha imediatamente ao pronto socorro, mas sim entender com calma o mal que o produto poderia ter causado à ela.

"A princípio os líquidos para lentes de contato contêm substâncias antissépticas e adstringentes em baixas concentrações. Caso ingeridas, podem causar irritações na boca e garganta e até no trato gastrointestinal, mas este em menor grau. Porém mesmo não apresentando riscos potenciais a saúde, devem ser mantidos longe do alcance de crianças", diz Larissa Bellini Marques de Souza, pediatra do HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo).

No caso do acidente com líquidos para lente de contato, recomenda-se que o responsável lave o rosto e higienize a boca da criança. Nesta situação, em específico, o ideal é que se ofereça água aos poucos, para manter a criança hidratada e evitando provocar vômitos, pontua a especialista. Souza reforça que o Disque-Intoxicação não substitui o atendimento médico, mas ajuda em algumas situações.

O UOL buscou dicas de especialistas para entender que fazer em casos de ingestão de produtos como o relatado no vídeo:

Procedimentos emergenciais

Caso ocorra a ingestão de algum produto não recomendado, os especialistas indicam que o responsável:

Procure imediatamente o pronto socorro mais próximo ou, em caso de dificuldades, ligar para serviços de emergência (192 ou 193);

Tenha em mãos a substância ingerida para ajudar no atendimento ao paciente.

Não provoque vômitos. Em alguns casos, como na ingestão de soda cáustica ou de ácidos, isso representa uma segunda exposição ao produto, causando uma segunda lesão do trato gastrointestinal.

Não ofereça leite ou outros líquidos.

Tenha em mãos o número do disque intoxicação ajuda para receber maiores informações

Prevenção

"As especificações visam garantir principalmente a estabilidade química e microbiológica do produto e, consequentemente, sua segurança. Calor, umidade, luz solar, exposição ao ar podem acelerar a degradação do produto", diz Hitty-Ko Kamimura, pesquisador no Cpah (Centro de Pesquisa e Análises Heráclito) e no Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International em Miami.

Segundo o especialista, para as crianças, a casa também pode ser um lugar de curiosidade e exploração, onde tudo é novo e interessante. Produtos coloridos e aromáticos, como produtos de limpeza e cosméticos, ou que parecem balas, como os medicamentos, podem ser muito chamativos.

Por isso:

Idealmente, guarde os produtos em armários com tranca longe de fontes de calor e umidade;

Sempre que possível, adquira produtos com embalagens mais difíceis de abrir ou rosquear;

Leia todo o rótulo do produto. Por lei, ele deve fornecer informações para o armazenamento correto e seguro;

Evite que a criança crie interesse pelos produtos ao mantê-los longe de seu alcance visual e, obviamente, evite manipulá-los enquanto estiver perto dela;

Tente armazenar os produtos em áreas normalmente não acessadas pelas crianças, ou seja, mantenha os produtos em locais elevados e normalmente fora do alcance das crianças;

Mantenha os produtos em suas embalagens originais, já que os principais acidentes envolvendo ingestão acidental ocorrem ao se guardar tais produtos em garrafas pet

Para saber como lidar em cada situação deve se dirigir a uma unidade de saúde levando a embalagem que continha o produto. As pessoas envolvidas, pacientes, familiares e outros que possam ajudar, também podem ligar para o centro de intoxicação e passar as informações sobre o produto e a fim de receber instruções"

Maria Eliza Bertocco Andrade, médica do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital do Servidor Público Estadual

Disque-Intoxicação

De acordo com o site Gov.Br, o Disque-Intoxicação, criado pela Anvisa, atende pelo número 0800-722-6001.

A ligação é gratuita e o usuário é atendido por uma das 36 unidades da Renaciat (Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica).

Fontes: Hitty-Ko Kamimura, farmacêutico; pós em biotecnologia; mestre em alimentos e nutrição (área de ciência dos alimentos) e especialização em biotecnologia; pesquisador no CPAH (Centro de Pesquisa e Análises Heráclito) e no Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International em Miami; Larissa Bellini Marques de Souza, pediatra no pronto-socorro infantil do Hospital do Servidor Público Estadual (SP); e Maria Eliza Bertocco Andrade, médica do Serviço de Alergia e Imunologia do Hospital do Servidor Público Estadual.