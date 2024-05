'Agrada em qualquer ocasião': esse perfume amadeirado está com 45% OFF

Há mais de 30 anos no mercado, o perfume Joop! Homme Eau De Toilette continua sendo um verdadeiro sucesso de vendas: só no mês passado registrou mais de 200 compras na Amazon, parceira do UOL. Para a legião de fãs da fragrância, uma boa notícia: o produto está com 45% de desconto, e o vidro de 125 mililitros sai agora por R$ 164,99.

Entre as principais características do perfume, que é elogiado pelo cheiro "atemporal" e "marcante", estão as notas de mel e laranja. Confira a seguir mais detalhes e a opinião de quem já comprou.

O que esse perfume tem de especial?

Sua fragrância tem aroma amadeirado e combina notas de mel e laranja;

Hipoalergênico;

Spray;

Embalagem de 125 mililitros.

O que diz quem comprou esse produto?

O perfume Joop! Homme Eau De Toilette apresenta mais 25,5 mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 76% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,5. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Fragrância atemporal. Perfume que agrada em todas as ocasiões. Minha esposa adora quando eu uso. José Diemes

Boa fixação. É uma fragrância deliciosa. Marcos Brito Marabelli

Já uso há bastante tempo, um perfume marcante. Recomendo. Guilherme

Cheiro delicioso. Maria Aparecida Ariani

Pontos de atenção

A principal reclamação relatada é sobre a fixação do perfume, considerada ruim por alguns consumidores.

Para mim que uso o Joop! há mais de 12 anos, foi uma total decepção. Fixação ruim, notas longe de apresentarem a essência real e um acréscimo de álcool acima do padrão. Lamentável. Suelen

Fixação precária. Eduardo Henrique Soares Pereira

