Você está lavando errado o pano de prato: como evitar 'festa' de micróbios

A cozinha é um local fértil para a proliferação de microrganismos perigosos para a saúde. E o aparentemente inofensivo pano de prato é um dos maiores vilões por acumular resíduos de comidas e umidade.

Nas redes sociais, muita gente descobriu que higieniza o pano de prato de forma errada ou troca em frequência menor do que a recomendada. Tem quem lave junto com outros panos e demore dias para trocar.

"Só posso concluir que meu sistema imunológico trabalha muito bem", comentou uma mulher no Instagram, em um vídeo sobre o assunto. "Por muito tempo vivi perigosamente", completou outra, revelando que seus hábitos não eram os mais adequados.

Especialistas ouvidos por VivaBem explicam que os principais microrganismos que podemos encontrar na cozinha são fungos e bactérias.

Os cinco campeões para essa contaminação são lixeira, esponja, ralo, pano de pia e pano de prato. Aprenda a higienizar cada um deles:

Pano de prato

O pano de prato é um dos itens mais suscetíveis à proliferação de microrganismos, pois ele acumula resíduos de alimentos e umidade após o uso. Recomenda-se trocá-lo todos os dias.

Outra recomendação é lavá-lo separadamente, utilizando água quente e sabão. Após a lavagem, o pano deve ser bem seco, preferencialmente ao sol, pois a exposição aos raios solares auxilia na eliminação de bactérias.

Ferro de passar e secadora são aliados. Também é possível usar ferro de passar, porque o eletrodoméstico acaba ajudando a destruir os microrganismos que possam estar nesse pano. Há ainda a opção de usar uma secadora de roupa, que também tem calor e vai ajudar a destruir os microrganismos.

Cozinha

Cozinha deve ser limpa todos os dias. Para que não ocorra o acúmulo de sujeiras, incluindo a pia e os locais onde há manipulação de alimentos. Já a limpeza pesada, com a remoção de móveis e eletrodomésticos, lavagem de paredes e piso, deve ser realizada pelo menos uma vez por semana.

Esponja

Esponja de lavar pratos pode acumular bactérias. A bucha de lavar pratos é um utensílio que entra em contato direto com a água, restos de alimentos e gorduras, o que pode favorecer a proliferação de bactérias. Para evitar esse problema, é fundamental lavar esse item após o uso com água, sabão ou detergente.

Troca é recomendada uma vez por semana. Pode ainda usar água quente para higienização adequada da esponja. Em seguida, deixe-a secar completamente antes de guardá-la em local limpo e seco. Ela também deve ser trocada semanalmente e, principalmente, ao apresentar um amarelo mais escuro ou até com resíduos pretos.

Panos de pia seguem a mesma recomendação. O ideal seria trocá-lo a cada uso, mas seria insustentável do ponto de vista ambiental. Os especialistas recomendam lavá-lo sempre com água, detergente e não o deixar embolado e úmido. Após a higienização, colocá-lo bem esticado para secar bem. Ao perceber que ele está manchado, com rasgos ou encardido, descarte. Isso pode ocorrer em três dias ou até uma semana, limite máximo para mantê-lo.

Pia

A pia pode abrigar uma grande quantidade de microrganismos. Para higienizá-la adequadamente, limpe-a com uma solução de água sanitária após cada uso, enxaguando-a em seguida. Uma alternativa é o uso de desinfetantes específicos para pias e superfícies. Semanalmente, é recomendado aplicar uma mistura de bicarbonato de sódio com limão para eliminar manchas e odores desagradáveis.

Lixo de pia

O lixo da pia, assim como a lixeira, deve ser higienizado regularmente para evitar o acúmulo de bactérias e maus odores. No entanto, a maioria dos especialistas não recomenda ter o item nessa parte da cozinha, pois é um meio de fácil contaminação e também pode atrair insetos, como moscas, baratas e outros. O recomendado é que as lixeiras sejam de pedal e que fiquem no chão.

Rodinhos de pia

Embora esse objeto ajude a retirar a água da pia, é preciso saber que onde há água e alimento, os microrganismos vão se multiplicar. Portanto, também é importante lavar o rodinho e não deixar que se crie limo nesse objeto. Assim como o pano e a buchinha, ele também deve ser lavado frequentemente, com água e detergente.

Geladeira

A geladeira deve ser limpa mensalmente por inteiro, partes internas e externas. Pode-se utilizar uma mistura de água com detergente ou bicarbonato de sódio. O importante é secar bem todas as partes para que não haja acúmulo de água nem sujeiras, evitando assim proliferação de microrganismos.

Dicas práticas para manter o ambiente mais limpo

Ao limpar piso e pia, é importante primeiro remover os sólidos (restos de comida) e depois passar um produto que vai combater os microrganismos. Depois da limpeza, utilize desinfetante;

Troque o pano de prato ao menos uma vez ao dia;

Troque a esponja da pia regularmente e mantenha-a sempre limpa e seca;

Limpe a cozinha e materiais utilizados logo após o uso, mantendo sempre o espaço limpo e organizado.

Fontes: Aline Stipp, doutora em microbiologia e professora do curso de medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Cynthia Jurkiewicz Kunigk, professora do curso de engenharia de alimentos do IMT (Instituto Mauá de Tecnologia); Keliani Bordin, doutora em ciências da engenharia de alimentos e professora do curso de engenharia de alimentos da PUCPR, pesquisadora na área de micotoxicologia em alimentos e biomarcadores biológicos.