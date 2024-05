Queridinho das celebridades: tratamento 'mais dolorido' do mundo custa caro

Tratamentos estéticos surgem o tempo todo. Alguns viram, rapidamente, o queridinho das celebridades. Foi o que aconteceu com o morpheus, um procedimento que promete o rejuvenescimento da pele —mas o custo pode ser alto: o processo tende a ser dolorido.

A socialite Kim Kardashian é uma das adeptas e, quando publicou no Instagram, escreveu: "É dolorido, mas vale a pena". Victoria Beckham também teria passado pelo procedimento em 2023, de acordo com o jornal The Sun.

A reportagem afirma que a empresária faz o tratamento a cada seis meses: "É doloroso, mas é assim que Victoria mantém a pele com uma aparência tão boa", disse a fonte ao jornal. Já no Brasil, a influenciadora Virgínia Fonseca também passou pelo tratamento "no corpo inteiro" em outubro do ano passado.

O que é?

Kim Kardashian mostrou procedimento no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram @kimkardashian

O morpheus (ou morpheus8) é um tratamento estético, com tecnologia avançada, que utiliza radiofrequência e microagulhamento na pele. Ele pode ser feito no rosto, pescoço, além de áreas como abdome e glúteo.

O procedimento é conhecido pela capacidade de melhorar a textura da pele, reduzir a flacidez e estimular a produção de colágeno, resultando em uma pele mais firme e mais "jovem".

O tratamento leva o nome de um aparelho —com registro na Anvisa— que faz todo o "trabalho". Com ele, é possível "chegar a camadas mais profundas da pele", alcançando o tecido subcutâneo (gordura), explica a dermatologista Aline Aguiar, da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Isso levará a uma modelação do tecido, sendo capaz de ajudar na diminuição da espessura do tecido subcutâneo e na retração da pele, agindo na região mais flácida, dando uma 'colada' na pele . Aline Aguiar, dermatologista

Por que pode ser tão dolorido?

Virgínia postou nas redes sociais antes de fazer procedimento Imagem: Reprodução/Instagram @virginia

A fama de ser o "mais dolorido do mundo" é devido à penetração das microagulhas no tecido e ao aquecimento causado pela radiofrequência.

No entanto, as especialistas consultadas por VivaBem explicam que há formas de reduzir o incômodo. "Antes da aplicação, utilizamos anestesia tópica ou sob sedação, para evitar esse desconforto", diz Mayla Carbone, dermatologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

Algumas "ponteiras" do microagulhamento e da radiofrequência estão vindo resfriadas para minimizar esta queixa, explica Carla Gayoso, professora de dermatologia do HULW-UFPB (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba).

Além disso, a experiência de dor durante o morpheus pode variar de pessoa para pessoa e depende de vários fatores, incluindo a tolerância individual à dor, a área do corpo tratada e a intensidade do procedimento. Carla Gayoso, dermatologista

Estética vs saúde

As dermatologistas explicam que o foco dele, de fato, é trazer benefícios estéticos e, por trazer um bom resultado em poucas semanas, ele se tornou o queridinho das celebridades.

No entanto, ele também pode ajudar em questões que afetam a saúde das pessoas, principalmente a autoestima.

Imagem: iStock

Um exemplo é que ele pode ajudar a minimizar cicatrizes de acne, reduzir a aparência de manchas escuras ou pigmentação irregular e melhorar a textura geral da pele, o que pode contribuir para a autoestima e o bem-estar psicológico das pessoas. Mayla Carbone, dermatologista

Assim como qualquer procedimento, ele pode apresentar riscos, como infecções locais e queimaduras na pele. Por isso, as médicas reforçam a importância de procurar profissionais de confiança para realizar o procedimento.

É esperado que o paciente apresente vermelhidão e inchaço nos locais, mas que passam em poucos dias. No rosto, a recuperação tende a ser mais rápida, durando em média uma semana. No corpo, o tempo pode ser maior.

Todo e qualquer procedimento vai ter seus benefícios e também seus riscos. Tudo isso tem que ser pesado e ser muito bem indicado pelo profissional. O paciente tem que ter uma indicação para fazer qualquer procedimento. Aline Aguiar, dermatologista

Sem comparações com as celebridades

Os resultados da máquina morpheus podem variar de acordo com a pessoa: cerca de dois e seis meses quando realizado no corpo; no rosto, resultado aparece em semanas.

O principal perigo está na criação de expectativas irreais nas pessoas que visualizam essas postagens de celebridades (...) Elas precisam estar cientes de que os resultados podem não ser imediatos quanto podem parecer nas fotos compartilhadas online. Mayla Carbone, dermatologista

O valor do procedimento também é alto —e varia muito de acordo com região que será feito o procedimento e a clínica escolhida. Em geral, pode variar entre R$ 5.000 e R$ 10 mil por área e sessão.