Mobilização pró-palestina em campus universitário de Amsterdã

Estudantes da Universidade de Amsterdã (UvA) montaram um acampamento no local, nesta segunda-feira (6), e pediram para a faculdade romper qualquer vínculo com Israel por sua ofensiva militar em Gaza.

Segundo imagens publicadas pela imprensa holandesa, veem-se uma dezena de tendas no campus entre edifícios universitários e várias dezenas de estudantes. Também se vê uma ponte com barricadas, na qual estão colados cartazes com a inscrição "Acampamento em solidariedade com Gaza" ou que pedem boicote a Israel.

A polícia estava mobilizada no local.

As tendas foram instaladas no campus de Roeterseiland, entre edifícios universitários, disse um porta-voz da UvA.

"Parecem que querem dormir [aqui], e [isto] não está autorizado. Se fizerem isso, faremos uma denúncia", acrescentou.

Na Bélgica, uma centena de estudantes também passou a ocupar um edifício universitário em Gent nesta segunda-feira.

Os manifestantes, apoiados por vários professores, acusam a direção da universidade de ser "cúmplice de um genocídio" em Gaza ao não suspender as colaborações com os centros israelenses.

A mobilização de estudantes contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque do Hamas do 7 de outubro, começou nos campi dos Estados Unidos no mês passado e foi se espalhando por todo o mundo.

Protestos desse tipo multiplicaram-se em Paris, Berlim, México, Dublin e Sidney.

