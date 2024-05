Make blindada mesmo: veja teste com produtos que resistem ao calor e suor

Você já experimentou produtos de maquiagem que são resistentes ao calor? Se tem curiosidade para saber a perfomance desse tipo de make, o episódio do último dia 23 do quadro Lab da Beleza, que vai ao ar nas redes sociais de Universa, pode te interessar.

No programa, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testou sete produtos conhecidos por serem de longa duração e resistentes ao calor. A seguir, detalhamos quais foram os produtos testados e a opinião da especialista após mais de 12 horas de uso, em um dia de 30°C.

Quais os produtos testados?

Confira abaixo a lista de itens do teste e, para ver todas as cores que estão à venda, é só clicar em "Exibir mais".

Vanessa Rozan também estou a base Real Flawless Foundation da marca Laura Mercier, porém o produto não está disponível para compra na Amazon, parceira do UOL.

Como foi o teste dos produtos que prometem resistência ao calor?

Após aplicar os produtos, Vanessa Rozan caminhou debaixo do sol até o local onde tinha marcada uma aula de balé às 10h. Trabalhou o restante do dia em casa e, à noite, foi ao supermercado fazer compras.

Depois de passar o dia com os produtos no rosto, ela avaliou que todos os produtos foram aprovados no teste. E pontuou que especialmente o blush e a máscara de cílios ficaram intactos. Para Vanessa, isso pode ser explicado porque foram aplicados em áreas com menos contato com as mãos.

A gente tem uma produção de oleosidade na pele que foi controlada até um certo ponto. A base, nariz, na frente do rosto, já saiu um pouco, corretivo também saiu um pouco. O que ficou mesmo foi base talvez nos lugares de menos contato com a mão, que a gente acaba passando a mão no nariz e no olho, naturalmente. Blush e máscara de cílios intacta .

Vanessa Rozan

Como fazer a make durar mais tempo no calor?

A pesquisadora também deu dicas que podem ajudar quem deseja fazer a maquiagem durar mais tempo no rosto, mesmo em dias quentes.

Evite friccionar a pele para não retirar a make.

Para tirar o excesso de transpiração ao longo do dia, dá para usar um lenço ou guardanapo.

Se o caso for de oleosidade na pele, você pode investir em lenços específicos para isso.

