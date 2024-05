'Excelente para churrasco': o que jogo de facas da Tramontina tem de bom

Para quem curte cozinhar, contar com um bom conjunto de facas é fundamental. Se é o seu caso, vale conhecer o Jogo de Facas Plenus, com seis peças, da marca Tramontina. Com quatro tipos de facas, garfo trinchante e base de madeira, ele é um dos favoritos dos clientes da Amazon, parceira do UOL - foram mais de 500 compras só no mês passado.

Entre as características mais elogiadas por quem comprou estão a qualidade - as facas são afiadas, e a base, resistente - e o visual moderno e versátil dos utensílios. Veja a seguir mais informações sobre o produto e a opinião dos consumidores.

O que esse jogo de facas tem de bom?

Conta com quatro facas e um garfo;

Lâminas de aço inoxidável;

Cabos de polipropileno preto resistentes e fáceis de manusear;

Vai na lava-louças;

Indicado para preparações simples e mais elaboradas;

Design moderno.

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,9 (do total de 5) e mais de 2,1 mil avaliações de compradores. Veja alguns comentários:

Produto de qualidade, muito lindas! Super recomendo. Nath

Muito bom. Excelente a qualidade. Facas super afiadas e boas. O suporte também e muito resistente. Gostei muito. Alan Vinícius

Produto com a qualidade boa, excelente para churrasco. Juciel Moura

Gostei demais. Muito bonito e de excelente qualidade. Vale muito a pena. Daniela de Paiva Mappa

Pontos de atenção

Alguns consumidores não tiveram boas experiências. Um deles relata que recebeu facas repetidas, enquanto outro reclamou de um item trincado. Veja:

Minha esposa comprou quando chegou veio a faca para legumes repetidas, faltando assim a faca para tomate! Ermeson Viana

Veio com pedaço trincado. Antonio M.

As facas são totalmente cegas. Uma veio oxidada como se fosse início de ferrugem. Daniela

