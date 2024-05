Erisipela: o que é doença que fez Bolsonaro ser internado mais de uma vez?

Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de erisipela no sábado (4). Essa não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta um episódio de infecção de pele. Em novembro de 2022, ele cancelou agendas pelo mesmo problema.

O que é erisipela?

Erisipela é um tipo de infecção cutânea bacteriana que geralmente causa febre e dor. Trata-se de um quadro infeccioso que acomete a pele e os tecidos superficiais da pele (derme e epiderme).

É especialmente causado pelo grupo de bactérias denominado Streptococcus, embora outras também possam estar relacionadas, como o Staphylococcus aureus.

Doença costuma se manifestar nas pernas, mas também pode aparecer em outras partes do corpo, como a face, os braços ou o tronco. Os sintomas mais comuns são: mancha vermelha na pele (começa pequena, é delimitada e unilateral), calor, dor, inchaço, coceira e queimação locais, bolhas e vesículas (embora em alguns casos elas não apareçam), além de mal-estar geral, febre moderada a alta, calafrios e aumento dos gânglios linfáticos (ínguas).

Para se instalar, a erisipela precisa de uma "porta de entrada" — que pode ser uma ferida ou mesmo uma frieira entre os dedos dos pés. No entanto, em algumas situações, ela se manifesta sem causa aparente.

Além de um ferimento na pele, outros fatores podem facilitar esse processo: ter tido erisipela anteriormente, cortes cirúrgicos, picada de inseto, alergias (como o eczema), situações que reduzem a imunidade (diabetes descontrolado, HIV, uso de determinados medicamentos), varizes e outros problemas venosos (insuficiência venosa crônica), edema ou obstrução linfática, síndrome nefrótica, obesidade, abuso de drogas intravenosas, doenças do fígado e gravidez.

É considerada uma doença contagiosa. Apesar disso, em geral, as bactérias associadas a ela, sozinhas, não são capazes de causar a doença. Na maioria das vezes, para que a erisipela se instale, é preciso que estejam presentes um ou mais fatores predisponentes, como os já listados.

Doença pode acometer pessoas de todas as idades, especialmente os idosos, e é ligeiramente mais frequente entre as mulheres. A razão para isso é que esses grupos são mais afetados por doenças venosas.

Quando é indicado buscar ajuda? O conselho dos especialistas é que, ao observar mudanças na pele, como o aparecimento de uma cor avermelhada e brilhante, que é acompanhada por calor ou dor locais, você esteja atento à possível evolução do quadro. Se essas condições persistem e ou se agravam, é preciso buscar atendimento médico.

Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Em geral, o tratamento dura de 7 a 14 dias e, dependendo da gravidade do quadro, após 48 horas do seu início, já poderá ser observada a melhora geral do paciente. Nos 10 a 15 dias posteriores, espera-se a recuperação total.

É possível prevenir? Sim, e o segredo é ter hábitos de vida saudáveis para controlar os vários fatores de risco (varizes, diabetes, obesidade, etc.) relacionados à erisipela.

