Não curte salada? 4 dicas para ajudar você a comer mais vegetais

Nem adianta reclamar: verduras e legumes são algo que temos de comer todos os dias. Fontes de vitaminas, sais minerais e fibras, esses alimentos colaboram para o bom funcionamento do corpo, são essenciais para manter uma boa saúde e para controlar o peso.

Se você não é fã de vegetais e faz tempo que uma salada não aparece no seu prato, não desanime: existem estratégias para despertar (ou recuperar) o interesse por estes alimentos.

Varie o quanto puder Tanto no preparo quanto no tipo, busque variar o consumo de vegetais. A ideia é evitar aquela tendência de ir no automático e comprar o de sempre. Experimente alimentos que você come pouco ou nunca comeu. Mude o jeito de fazer: troque o cru pelo cozido ou assado, por exemplo, junte com outros ingredientes e aproveite a infinidade de receitas disponíveis online.

Faça compras em um lugar diferente Ir à feira em vez de ao mercado (ou vice-versa) pode mudar a forma como você olha para os vegetais. Estar em um local menos habitual vai deixar sua curiosidade mais aguçada: uma cor ou um cheiro geralmente pouco notados podem ser o atrativo que faltava para a sua próxima refeição.

Planeje o cardápio Antes de ir às compras, faça uma lista dos vegetais que você vai consumir na semana. O objetivo é visualizar aquilo que você precisa e que estará à mão quando for preparar o almoço ou o jantar.

Agilize o preparo Em um dia do fim de semana, já deixe porções de verduras e legumes lavadas e cortadas em potes, tigelas ou saquinhos próprios para isso, para consumir ao longo da semana. Vegetais pré-lavados e cortados ou até os congelados também são uma ótima opção para economizar tempo e sempre ter legumes ou verduras no prato.

