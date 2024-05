Autoridades identificam outros três adolescentes envolvidos em agressão a eurodeputado na Alemanha

Outros três jovens supostamente envolvidos no ataque na Alemanha a um eurodeputado social-democrata foram identificados e libertados por enquanto, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (6).

As casas dos três suspeitos foram revistadas e provas foram apreendidas e estão sendo analisadas, disseram as autoridades.

Cabeça de lista do SPD na região da Saxônia, Matthias Ecke, de 41 anos, foi espancado na noite de sexta-feira por quatro desconhecidos enquanto colava cartazes eleitorais em uma rua de Dresden, no leste da Alemanha.

O Partido Social-Democrata alemão, do chefe de governo Olaf Scholz, informou que o eurodeputado, que sofreu múltiplas fraturas no rosto, teve de ser submetido a uma cirurgia.

Um primeiro adolescente de 17 anos se entregou à polícia no domingo após alegar ser um dos autores do ataque a Ecke.

Os quatro suspeitos são alemães, entre 17 e 18 anos, disseram as autoridades.

"A polícia considera que pelo menos um dos suspeitos é de extrema direita", disse o Ministério Público de Dresden à AFP.

Olaf Scholz condenou o ataque e disse que representava uma ameaça à democracia. "Nunca devemos aceitar estes atos de violência", declarou.

Pouco antes do ataque de Ecke, um homem de 28 anos que colava cartazes do partido ambientalista na mesma rua também foi atacado, disse a polícia, que suspeita do mesmo grupo de agressores.

Vários milhares de pessoas manifestaram-se no domingo em Berlim e Dresden contra estes atos de violência.

De acordo com dados provisórios da polícia, foram cometidos 2.790 crimes contra representantes políticos na Alemanha em 2023, em comparação com 1.806 no ano anterior e 2.840 em 2021, ano em que foram realizadas eleições legislativas.

cka/smk/jt/meb/mb/aa/dd

© Agence France-Presse