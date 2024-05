Ucrânia busca 'visibilidade' em Eurovision repleto de controvérsias sobre Israel

As representantes da Ucrânia no Eurovision 2024, que levaram mais de 26 horas para chegar de Kiev à cidade de Malmö, na Suécia, querem que seu país seja "visível" em um concurso marcado por polêmicas em relação à participação de Israel.

"Para nós, é uma oportunidade de representar nossa cultura. De mostrar que ainda temos muito a oferecer", explica a cantora Jerry Heil, nome artístico de Yana Chemaieva, em uma entrevista à AFP.

"Só precisamos estar visíveis", detalha.

O concurso de 2024 é marcado por apelos contra a participação israelense. Desde o início do ano, as petições se multiplicam exigindo a exclusão do país devido à guerra que enfrenta contra o Hamas em Gaza.

No final de março, os candidatos de nove países pediram um cessar-fogo duradouro, e milhares de pessoas são esperadas nas ruas de Malmö em manifestações pró-palestinas.

Com a rapper Aliona Savranenko, também conhecida como Alyona Alyona, Jerry Heil apresenta uma música cativante, em ucraniano, "Teresa & María", uma mistura de rap e pop com elementos de ópera, que, segundo elas, "fala de união".

"Devemos estender a mão e ajudar os refugiados com medicamentos e armas", indica Alyona Alyona.

"Devemos lembrar ao mundo inteiro o quão unido estava quando começou a grande invasão", acrescenta.

Em 2022, três meses após a invasão russa, a Ucrânia, representada pela Kalush Orchestra, venceu a 66ª edição do Eurovision graças aos votos do público, que testemunhavam um forte impulso de solidariedade com o país.

- A política está em todos os lugares -

Se ganhar, o duo - um dos favoritos da competição - pretende, como seus antecessores, vender seu troféu.

"Venderemos para a nação", garantiram as duas artistas no seu hotel em Malmö, onde já começaram a arrecadar fundos para reconstruir a escola Velikokostromska na região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia.

Para elas, "a política está em todos os lugares".

"A cultura faz parte da política, então cada música é política", comenta Alyona Alyona, que aos 32 anos é a rapper mais popular da Ucrânia.

No ano passado, impossibilitada de receber o concurso devido à invasão russa, a Ucrânia delegou a organização ao Reino Unido, que ficou em segundo lugar em 2022.

A União Europeia de Rádio e Televisão (UER), que lidera o Eurovision, impediu o presidente ucraniano Volodimir Zelensky de se expressar no evento, alegando "a natureza não política do acontecimento".

"Estamos aqui para falar", destaca Jerry Heil, de 28 anos, famosa por seus vídeos musicais.

"Existir juntos sem que ninguém pise no outro é a realidade em que queremos viver, e acreditamos sinceramente que podemos criá-la", sublinha.

"Só a música pode unir pessoas divididas. Só a música pode curar", insiste.

A edição 2024 do concurso Eurovision reúne este ano 37 países e terminará com a final no sábado, 11 de maio, após as semifinais na terça-feira e quinta-feira.

Em 2022, as estações de rádio russas foram excluídas da União Europeia de Rádio e Televisão (UER), responsável pelo concurso, devido à guerra na Ucrânia.

cbw/ref/mab/zm/gc/aa

© Agence France-Presse