Antirreflexo e evita riscos: como funciona a película que protege o Kindle

Você tem um Kindle e está em busca de uma película para proteger o dispositivo? Compatível com a 10ª e 11ª geração do leitor de livros digitais, a película da marca Webookers WB está com um desconto de 41%.

Essa película está entre as mais vendidas da Amazon. Foram mais de 500 compras do produto só no mês passado.

O que essa película oferece?

Promete aplicação e remoção simples.

Segundo o fabricante, não deixa bolhas de ar.

Promove proteção para evitar riscos no dispositivo.

É fosca e antirreflexo.

É compatível com Kindle 11ª e 10ª geração.

Não é indicada para Kindle Paperwhite e Kindle Oasis.

O que diz quem comprou essa película?

Essa película para Kindle de 10ª e 11ª geração conta com mais de 16 mil avaliações na Amazon. Confira alguns comentários de quem a testou.

Chegou rápido. De fácil instalação. Coloquei no meu Kindle e até hoje não tive problemas.

Ágata Silva

Gostei muito do produto. Achei importante para proteger meu Kindle. O atendimento foi rápido e ótimo. Recomendo.

Sandra

Excelente produto. A película é meio difícil de colocar, mas protege bem o meu Kindle.

Eduardo Betanin

Muito boa. Não atrapalha o toque da tela e protege bem contra possíveis arranhões.

Augusto César Silva

Pontos de atenção

Alguns consumidores pontuaram que esse produto pode deixar pequenas bolhas depois da aplicação. Outras avaliações também citam que a retirada da película é difícil.

A película adere bem. Nem dá pra perceber que foi instalada, a não ser pelas pequenas bolhas que ficaram nas bordas, que eu não soube tirar. Não atrapalha em nada o touchscreen. Ela é muito fina, é flexível. Não sei se protegerá a tela de uma trinca, em uma possível queda, como as películas do celular, mas protege de riscos. Depois de ver o produto em mãos, achei muito caro, pois realmente parece um pedacinho de plástico insignificante. Paguei em promoção, 21 reais, mas o valor é 35. Muito caro para um pedacinho de plástico mole.

Jainara Lopes da Silva

Ela é fosca, o que deixa o Kindle com um aspecto mais clean. Apesar da fácil aplicação e de ser bem intuitivo, acabei deixando algumas bolhas na minha, mas não atrapalha em nada. Tentei retirar a película algumas vezes, mas ela é bem difícil de sair.

Kaylane Vitória

A película é de ótima qualidade. Não dá reflexo e não altera o toque, mas eu não tenho costume em colocar, então a minha ficou cheia de bolhas.

Taisnara

