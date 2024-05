'Médicos me proibiram de fazer tatuagem, botox e depilação a laser'

Colaboração para VivaBem, em São José do Rio Preto (SP)

A advogada Bruna Fernandes Christen, 28, descobriu que tem lúpus após chegar a pesar 47 quilos há quase cinco anos.

Por causa da doença, ela não pode tomar sol e nem fazer procedimentos estéticos como depilação a laser, botox ou até mesmo usar brincos e pulseiras. A VivaBem, ela conta sua história:

Inchaço chamou a atenção

"Sempre fui uma garota sem nenhuma restrição. Aos 17 anos, entrei na faculdade de direito e comecei a ter uma vida mais corrida, já que precisava trabalhar e estudar.

Em janeiro de 2017, início do meu último ano da faculdade, saí do estágio para focar nos estudos para prestar a prova da OAB.

Foi quando percebi que minha mão não estava normal, estava doendo ao escrever, ficando inchada, coisas que nunca tinham acontecido. Os meses foram passando e essa dor e inchaço foram atingindo outras partes do corpo.

Meu rosto ficou muito inchado, lembro que sentia muitas dores nas articulações dos dedos, punhos, cotovelos, ombros, joelhos e tornozelos. A dor era tanta que não conseguia abrir a maçaneta do meu quarto, pois a mão não fechava, perdi muito da mobilidade do corpo.

Nesse período não tinha convênio médico e fui no postinho de saúde da cidade em que moro, Tatuí (SP), onde passei por consultas com clínicos gerais. Na época, fiz alguns exames e nenhuma alteração foi encontrada. Mas claramente estava doente.

A minha mãe é celíaca (alergia ao glúten), então resolvi tirar o glúten e a lactose da minha alimentação, pensando que poderia ser isso e ajudaria meu corpo a desinflamar. Fiquei seis meses praticamente sem comer, cheguei aos 47 quilos e continuei extremamente inchada.

No final do ano, já havia conseguido passar na prova da OAB, pagamos uma consulta médica e o médico na hora que olhou para mim já sabia que seria algo reumatológico. Fiz novos exames, que deram alterados. Então fui encaminhada para passar por um reumatologista.

Quando tive o diagnóstico fiquei com muito medo, não sabia nada sobre as doenças reumáticas, a única informação que eu tinha era que a Selena Gomez tinha lúpus e que as pessoas faziam transplante de rim por causa disso.

É um pouco assustador quando você não tomava nenhum remédio e então passa a tomar mais de 20 comprimidos por semana. Passa a fazer exames de coração, rim, sangue, urina, retina a cada seis meses ou um ano.

Além disso, não podia mais tomar sol, não podia me estressar e nem fazer muito esforço. Precisava dormir bem, tomar muita água, parei de ingerir condimentos, comidas industrializadas e congeladas e passei a fazer exercícios regularmente.

Hoje entendi como meu corpo funciona, tenho aprendido a cuidar melhor de mim.

Tento levar a vida mais próxima ao chamado 'normal', e por hoje conhecer melhor o meu corpo sei meus limites, sei o que vai me fazer mal e bem. Sei que meu corpo, meu sistema imunológico, não é igual de uma pessoa comum e me respeito muito por isso.

Sem tomar sol e fazer procedimentos estéticos

Reação alérgica causada pelo lúpus Imagem: Arquivo Pessoal

Meus médicos me proibiram de tomar sol, para sair à rua uso roupas de mangas compridas para cobrir ao máximo meu corpo, tenho a alimentação o mais saudável possível e faço exercícios físicos com frequência.

A minha pele é um órgão bem atingido e muito sensível, então meu reumatologista e minha dermatologista me proibiram de fazer procedimentos estéticos. Até brincos, colares e pulseiras me causam alergia e praticamente não uso.

E essa é uma das questões que mais me atinge, eu amo tudo que envolve beleza e tenho vontade de fazer diversos procedimentos, mas por ter a pele muito sensível meus médicos me restringiram de fazer até os procedimentos considerados mais simples como depilação a laser e aplicações de botox ou ácido hialurônico. Também não posso fazer tatuagens.

Tem a questão capilar também, o lúpus causa alopecia e o meu couro cabeludo é muito sensível. Minha dermatologista também me aconselha a não ficar fazendo química nos fios.

Quando precisei fazer cirurgia para retirada dos sisos passei antes com o meu médico, ele diminuiu os imunossupressores que uso para que minha cicatrização ficasse melhor."

Lúpus x procedimentos estéticos

O lúpus eritematoso sistêmico (LES ou apenas lúpus) é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, ou seja, ela não tem cura. Os sintomas podem surgir em diversos órgãos e variam com fases de atividade e de remissão.

Por ser uma doença do sistema imunológico, que é responsável pela produção de anticorpos, a pessoa pode ter diferentes tipos de sintomas em várias partes do corpo.

Alguns são gerais como a febre, emagrecimento, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Outros são mais específicos de cada órgão, como dor nas juntas, manchas avermelhadas na pele, inflamação da pleura, hipertensão e problemas nos rins.

Embora a causa do lúpus não seja conhecida, sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam de seu desenvolvimento.

Por ser uma doença que gera inflamação na pele e nos órgãos, injetar substâncias no corpo pode alterar as células e reativar a doença ou intensificá-la. Devido a esse risco, os procedimentos estéticos, de forma geral, são sempre avaliados com cautela e em muitos casos o paciente é orientado e não realizá-los.

"Alguns pacientes apresentaram infecções graves das regiões submetidas ao procedimento, outros têm reativação da doença, às vezes de maneira bastante grave, já que a lesão da derme e da hipoderme resultante do procedimento expõe tecidos do paciente a inflamação", explica Flora D'Andréa Marcolino, reumatologista do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Pacientes com lúpus frequentemente têm fotossensibilidade, o que significa uma maior sensibilidade à luz ultravioleta solar e, potencialmente, à luz empregada em tratamentos de depilação a laser. Tal exposição pode ativar um surto da doença e por isso esse procedimento também não é indicado.

"É aconselhável uma avaliação medica detalhada antes de se submeter à depilação a laser para analisar como está a doença e como o paciente vai reagir ao procedimento. Contudo, em pacientes que apresentam manifestações cutâneas do lúpus, a exposição ou introdução de uma substância externa ao corpo pode provocar reações exacerbadas no local da aplicação", acrescenta Roberto Heymann, reumatologista do hospital Albert Einstein (SP).

Segundo os profissionais, as aplicações de peelings químicos e microdermoabrasão também podem ser contraindicadas aos pacientes, já que esses procedimentos podem irritar a pele.

A mesma recomendação vale para tatuagens e colocação de piercings. Esses dois procedimentos podem ser problemáticos devido ao risco de induzir lesões na pele que podem, por sua vez, desencadear um surto de lúpus ou não ter uma boa cicatrização.

A colocação de próteses de silicone também deve ser avaliada com cautela, já que muitos pacientes apresentam inflamações após o procedimento e a prótese precisa ser removida.

"Se você injeta uma substância estranha ao organismo, ela vai provocar uma reação e como a pessoa já tem uma alteração de autoimunidade, essa alteração vai ser exacerbada fazendo com que ela tenha muito mais processos inflamatórios, muito mais lesões e de maior gravidade", diz Marco Antônio Rocha Loures, presidente da SBR (Sociedade Brasileira de Reumatologia).

Já preenchimentos dérmicos, como o botox, são relativamente seguros para pacientes sem manifestações cutâneas da doença. No entanto, há sempre um potencial risco de reação inflamatória, especialmente em indivíduos cujo sistema imunológico seja mais sensível. Os especialistas recomendam sempre buscar orientação médica antes de realizar qualquer procedimento.

Veja 5 orientações para pacientes com lúpus