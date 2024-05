Este cadeado com biometria promete aposentar sua chave; veja como funciona

Se você vive esquecendo a senha dos cadeados que usa em armários, bolsas e malas, este modelo da marca Megafeis pode ser sua salvação: ele funciona por biometria, ou seja, você pode desbloqueá-lo em segundos, usando apenas sua impressão digital.

Do tamanho de um cartão de crédito, o cadeado conta com uma bateria de lítio recarregável, que dura até 2500 desbloqueios. Na Amazon, parceira do UOL, possui boas avaliações de consumidores e custa R$ 282.99. Confira abaixo suas vantagens e a opinião de quem já comprou:

O que esse cadeado com biometria tem de bom?

Funciona por biometria: sua impressão digital é a chave;

Registra até 100 conjuntos de impressões digitais para ser compartilhado com sua família e seus amigos;

É conectado ao aplicativo móvel gratuito da marca por bluetooth;

Conta com uma bateria de lítio recarregável, que promete durar até 2500 desbloqueios (cerca de 2 meses);

Feito de aço inoxidável, é resistente à violação;

Com tamanho compacto, é adequado para uso interno e externo temporário em armários de academia, escola e escritório, portas e portões, bagagem e bicicleta, entre outros.

Não deve ficar exposto à chuva.

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,1 (do total de 5) e mais de 4,3 mil avaliações de compradores. Veja alguns comentários:

Muito mais qualidade do que eu pensava - e praticidade. Luckaz

Tenho há cerca de 4 meses e uso diariamente. Depois de configurado, funciona conforme anunciado. A duração da bateria é impressionante. Carreguei-o apenas uma vez em 4 meses e ele provavelmente nem precisou realmente dessa carga. CK (comentário traduzido)

Produto incrível. Eron Peñaloza

Pontos de atenção

Alguns consumidores não tiveram boas experiências. Um deles relata que o cadeado parou de funcionar repentinamente. Veja:

Encomendei este produto porque ele tinha os recursos que eu procurava. Mas ele produto parou de funcionar repentinamente. Não recomendo comprar este ou outros produtos da Megafeis. Swatkats (comentário traduzido)

