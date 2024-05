Coqueteleira, coador e mais: kit bar faz sucesso e está por menos de R$ 60

Curte bancar o bartender e se aventurar pelo universo da coquetelaria? Então este "achadinho" é para você: com cinco peças diferentes, o Kit Bar, da marca Mikah777, tem tudo para facilitar o preparo de uma boa variedade de drinques.

Feito de aço inoxidável, o conjunto é elogiado por quem comprou: tem mais de 600 avaliações na Amazon, parceira do UOL, e nota 4,6 (de um total de 5). Outra vantagem é o preço, que não pesa no bolso: R$ 59,90. Confira a seguir mais detalhes.

O que esse kit tem de bom?

Imagem: Vanessa/Reprodução Amazon

Contém 5 peças: coqueteleira, coador, colher, medidor e pegador de gelo;

Feito de aço inox;

Facilita o preparo de diversos drinques, como caipirinha;

Dimensões da coqueteleira: 18 centímetros de altura x 12 centímetros de largura.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Kit Bar teve mais de 600 avaliações. Veja algumas opiniões.

Ótima opção para presente e para se ter em casa. Dihpardal

Ótima qualidade. Top para preparar drinks. Super recomendo! Helenice

BBB: bom, bonito e barato. Além disso, muito funcional. Kaike Mendonça

Produto resistente, peças de qualidade. Valdir Bispo

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com a qualidade do material, outros com sua vedação. Há também reclamações de que o kit chegou incompleto.

Infelizmente tive que cancelar esta compra, pois a coqueteleira não tem vedação e sempre derrama! Além disso não veio a pinça para gelo. Hudson

Acabei de receber e veio faltando a pinça. Jeovanne

