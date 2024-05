'Muito bom na fase de dentinhos': formas de picolé para bebês custam R$ 36

Seu pequeno está sofrendo com o nascimento dos primeiros dentinhos? Uma dica saudável para aliviar o incômodo (e também refrescar nos dias mais quentes) é preparar picolés naturais com iogurte, frutas ou mesmo leite materno - e este conjunto de quatro forminhas coloridas, da marca Buba, pode ajudar.

Sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, com mais de mil compras no mês passado, são elogiadas pelo formato anatômico, compatível com as pequenas mãos e bocas, pela qualidade do material e pela facilidade de uso. Confira a seguir mais características do produto e opiniões de quem já comprou.

O que as forminhas têm de bom?

Conjunto com base e 4 forminhas;

Feitas de plástico resistente;

Livres de BPA;

Coloridas.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, essas forminhas têm nota média 4,7 (sendo 5 a máxima) e foram avaliadas por mais de 140 clientes. Veja algumas opiniões:

Minha filha tem 8 meses e está com a gengiva dolorida por causa dos dentinhos. Fazer picolé foi uma ótima saída para ela comer frutas. Faço com iogurte ou leite de coco e coloco frutas picadas dentro. O formato dessa forminha é perfeito para bebes fazendo introdução alimentar. Por fora, é fácil de segurar, e o formato do picolé cabe direitinho na boca, sem machucar a gengiva. Recomendo. Avaliação anônima na Amazon

Comprei para fazer picolé pro meu bebê. Soltou certinho da forma, sem guerra. Ele amou. O plástico é resistente, e a limpeza é fácil. Vale a pena. Renata Sales

Ótimo para fazer picolé com leite materno! Amei a qualidade! Natalia

Adorei o tamanho, meu filho consegue comer sem fazer tanta bagunça! Material de boa qualidade. Gabriela

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam da qualidade do material, enquanto outros relatam dificuldade na hora de remover os picolés.

O produto é bem frágil. Vanessa A.

Difícil de tirar o picolé, quase que quebra Julia

