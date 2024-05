'Vou até o fim': ele levou a sério desafio de Pablo Marçal e cobra fortuna

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

O advogado cearense César Santos Crisóstomo entrou com uma ação na Justiça contra o empresário e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) cobrando a fortuna prometida pelo coach durante entrevista no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, em março.

O que aconteceu

Crisóstomo dirigia pelas ruas de Fortaleza quando ouviu o empresário dizer que, apesar de ser advogado, nunca havia processado nenhuma pessoa ou empresa —independentemente do motivo que teria para isso. E acrescentou que pagaria US$ 1 milhão a qualquer um que encontrasse um processo judicial movido por ele.

Quando ouvi, nem levei a sério o que ele estava prometendo. Mas passaram-se dois dias, aquilo me veio à cabeça e decidi procurar se realmente não havia nenhum processo movido por ele. E, quando fiz a busca, percebi que tinha.

César Santos Crisóstomo

Ao todo, dez processos movidos pelo empresário foram encontrados, segundo Crisóstomo. A maioria das ações é da época em que Marçal foi candidato nas eleições de 2022. "Tem processo contra a Band e a RBS. A maioria é pedindo para que ele participasse das entrevistas para presidente, já que ele se candidatou", acrescenta o advogado.

Após fazer o levantamento dos processos movidos por Marçal, o advogado conta que tentou cobrar o valor de maneira extrajudicial. No entanto, não teria tido respostas.

Juntei as provas e mandei para a equipe dele por e-mail. Depois. fiz uma notificação extrajudicial que foi entregue no endereço dele, mas não obtive retorno. Na única vez que me responderam, disseram que o caso havia sido encaminhado para o setor jurídico. Mas, depois disso, já se passou mais de um mês e nada.

César Santos Crisóstomo

A situação fez com que Crisóstomo procurasse a Justiça. Na ação inicial, protocolada no dia 23 de abril, na 2ª Vara Cível de Barueri (SP), o advogado cobra o valor de R$ 51,846 milhões (equivalente a US$ 10 milhões por ter achado não só um, mas 10 processos), do empresário.

Se ele fez o desafio, então que ele cumpra o que disse e pague o prometido.

César Santos Crisóstomo

O advogado disse ainda que pretendia ter resolvido a situação com o empresário antes de o caso ter se tornado público. Mas que não pretende desistir da ação. "Agora vou até o final".

A reportagem do UOL tenta contato com Marçal. Caso haja manifestação, a matéria será atualizada.