Vendas de veículos novos aumentam em abril, diz Fenabrave

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus aumentaram 17,63% em abril ante março e 37,44% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No acumulado de 2024, as vendas de veículos novos subiram 16,31%, a 735.312 unidades.

De acordo com a associação de concessionários, o crescimento no mês se explica em parte pelo maior número de dias úteis -- 22 em abril, contra 20 em março, mas também pelo aumento em vendas diárias.

Segundo os dados, a média de emplacamentos diários de automóveis e comerciais leves subiu 7,5% de março para abril.

"Começamos 2024 confiantes em um crescimento sustentado e este primeiro quadrimestre confirma nossa expectativa", afirmou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr, em comunicado à imprensa, citando momento mais favorável ao crédito e os juros mais contidos.

O segmento de automóveis e comerciais leves híbridos e híbridos plug-in apurou aumentos de vendas de 13,71% na base mensal e de 101,02% ano a ano, com 8.501 unidades. Os carros e comerciais leves elétricos puros registraram crescimentos respectivos de 9,29% e 1.090,94%, a 6.705 unidades

Em caminhões, os emplacamentos aumentaram 8,86% em abril ante março e 44,78% na comparação anual, para 10.553 unidades.

"Apesar de o crédito, de forma geral, seguir restrito por parte de alguns agentes financeiros, as vendas financiadas por bancos de montadoras vêm registrando bons resultados, explicou Andreta Jr.

(Por Paula Arend Laier)