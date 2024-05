O que estudar na reta final para o CNU? Veja dicas para a prova e redação

Do UOL, em São Paulo

Os candidatos ainda têm as últimas horas para revisar pontos na reta final de preparação para o Concurso Nacional Unificado (CNU). O exame, chamado de 'Enem dos Concursos', será aplicado neste domingo (5) em 228 munícipios do Brasil. Ao todo, a seleção vai reservar 6.640 vagas em 21 órgãos ligados ao governo federal.

O que estudar na reta final

Pratique a leitura e interpretação de diferentes tipos de textos, incluindo literários, jornalísticos e científicos;

Mantenha-se atualizado sobre questões de atualidade referente a sua área escolhida;

Revise regras gramaticais, principalmente aquelas frequentemente cobradas, como concordância, regência e pontuação;

Pratique a escrita de redações, focando na estrutura dissertativa-argumentativa, na coesão e na coerência do texto;

Mantenha-se informado sobre temas atuais que possam ser abordados na proposta de redação e outras questões referente a sua área de escolha no concurso;

Neste período, é importante manter uma rotina de estudos equilibrada, com momentos de descanso e atividades de lazer para evitar o esgotamento.

Principais dicas para a redação

Os candidatos que vão disputar as vagas de nível médio (bloco 8) terão que fazer uma redação. O tema será apresentado na hora da prova.

Leia atentamente a proposta de redação e os textos de apoio para compreender o tema proposto. Certifique-se de que entendeu a questão antes de começar a escrever;

Faça um esboço com as ideias principais que você quer abordar em cada parágrafo. Isso ajudará a organizar seus argumentos e a manter a coesão do texto;

Você deve apresentar uma tese no primeiro parágrafo, desenvolver argumentos que a sustentem nos parágrafos seguintes e propor uma solução ou reflexão no último parágrafo;

Baseie seus argumentos em fatos, dados estatísticos, exemplos históricos. Evite generalizações e argumentos frágeis;

Garanta que o texto flua de forma lógica e que as ideias estejam conectadas;

Evite gírias, coloquialismos e informalidades. Escreva de forma clara e objetiva, respeitando as normas gramaticais;

Após terminar de escrever, revise seu texto em busca de erros gramaticais e ortográficos. Verifique também se todas as partes da redação estão bem desenvolvidas e se o texto está coerente;

Escreva redações regularmente sobre diferentes temas. Isso ajudará a aprimorar sua escrita e a se familiarizar com o formato exigido;

Esteja atualizado! Isso enriquecerá seus argumentos e exemplos;

Lembre-se de que este concurso vai avaliar cinco competências na redação: domínio da norma culta, compreensão da proposta, capacidade de argumentação, coesão textual e proposta de intervenção. Foque nessas competências ao escrever.

Cuidados para o dia da prova

Desenvolva uma estratégia de gerenciamento de tempo para garantir que você possa responder a todas as questões dentro do tempo disponível. Isso pode incluir definir um tempo máximo por questão e priorizar as áreas em que você se sente mais confiante;

Em uma prova inédita, é essencial ler cada questão cuidadosamente para evitar mal-entendidos. Preste atenção especial aos comandos e às palavras-chave;

É natural sentir-se nervoso em uma prova importante, mas é importante encontrar maneiras de controlar a ansiedade para que ela não afete seu desempenho. Técnicas de respiração, meditação e visualização positiva podem ajudar;

Esteja mentalmente preparado para lidar com questões ou formatos inesperados. Mantenha a calma e use suas habilidades de raciocínio e interpretação para resolver qualquer problema que surja;

Certifique-se de levar todos os materiais permitidos e necessários para a prova, como caneta esferográfica de tinta preta, documento de identidade e comprovante de inscrição;

Chegar com antecedência ao local da prova pode ajudar a reduzir o estresse e dar tempo para se ambientar e concentrar.

O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho Imagem: Getty Images

Evite surpresas

Certifique-se de que você compreende a estrutura da prova, incluindo o número de questões, a duração, as áreas de conhecimento abordadas e o tipo de questões (objetivas, dissertativas, etc.). Isso ajudará a evitar surpresas no dia do exame;

O edital é um documento importante que contém todas as regras e informações sobre o concurso. Leia-o atentamente para entender os critérios de avaliação, os temas que podem ser abordados e quaisquer outras instruções específicas;

Fique por dentro das atualidades e dos principais eventos e discussões sociais, políticos, ambientais e culturais. Isso é especialmente importante para a redação e para questões que envolvam interpretação de texto e análise crítica;

Faça simulados que reproduzem as condições reais da prova. Isso ajudará a se acostumar com o formato do exame e a gerenciar o tempo de forma eficiente;

Vista-se com roupas confortáveis e adequadas para o clima, considerando que você ficará sentado por várias horas;

Verifique com antecedência se você tem todos os materiais necessários, como caneta esferográfica de tinta preta, lápis, borracha e documento de identidade com foto;

Chegue com antecedência ao local da prova para evitar atrasos e ter tempo para se ambientar e relaxar antes do início do exame.

Como descobrir onde vou fazer o CNU?

Para conferir o local de realização da prova do Enem dos concursos, é preciso acessar o site da Cesgranrio (https://cpnu.cesgranrio.org.br/login), banca responsável pela realização do concurso.

No site, o candidato deve fazer o login com seus dados de acesso da conta gov.br e depois, acessar a Área do Candidato, onde fica disponível o cartão de confirmação.

No documento, é possível consultar o local onde o candidato fará a prova, que ocorre no dia 5 de maio. Além disso, outras informações estão disponíveis, como horário das provas, número de inscrição e situação de solicitação de atendimento especializado.

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. O exame será feito em dois turnos.

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.

Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse em 5 de agosto.

Cronograma previsto para o Concurso Nacional Unificado:

05/05/2024: aplicação das provas

03/06/2024: divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07/2024: divulgação final dos resultados

05/08/2024: início da convocação para posse e cursos de formação