Tales: Por trás de tragédia no RS, há crise de responsabilidade de governos

Embora seja resultado de eventos climáticos extremos, a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul foi agravada pela irresponsabilidade dos governantes ao longo dos anos, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (3).

Há esse problema climático, que era esperado, mas em um Estado sem a menor capacidade de investimento. Todos os edifícios públicos estão deteriorados, a barragem se rompe... Tudo isso por falta de gestão.

O país e o mundo estão passando por um problema climático sério, mas por trás disso existe uma tremenda crise de responsabilidade dos governantes. Tales Faria, colunista do UOL

Tales explicou como os problemas de gestão, que se arrastam há tempos no Rio Grande do Sul, impediram investimentos mais robustos no combate e prevenção de acidentes causados pelas forças da natureza.

Esse problema no Rio Grande do Sul é de origem climática e já vivemos tempos de eventos climáticos extremos. Mas também é um problema de irresponsabilidade dos governantes.

O Rio Grande do Sul é uma das maiores e mais diversificadas economias do Brasil. É um dos Estados mais endividados do Brasil, com um setor público considerado como um dos mais deficitários do país. As causas do desequilíbrio financeiro são antigas, e não são só desse governo. A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul mostra que a situação é impossível de administrar. Tales Faria, colunista do UOL

