Sobe para ao menos 31 número de mortes por chuvas no RS; autoridades esperam número ainda maior

(Reuters) - As chuvas intensas que têm atingido o Rio Grande do Sul desde o início desta semana já deixaram ao menos 31 mortos e mais de 70 desaparecidos, afetando quase metade dos municípios do Estado, de acordo com o balanço mais recente da Defesa Civil gaúcha, e as autoridades ainda aguardam a confirmação de mais mortes nos próximos dias.

Segundo comunicado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na manhã desta sexta-feira, o desastre climático no Estado também deixou mais de 17.000 pessoas desalojadas.

O órgão ainda relatou que as chuvas afetaram quase metade dos 497 municípios gaúchos -- 235 --, alguns com ruas transformadas em verdadeiros rios, com diversas estradas e pontes destruídas.

O temporal também provocou deslizamentos de terra e o rompimento de parte da estrutura da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, na bacia do Rio Taquari-Antas, em Cotiporã, na Serra Gaúcha.

As autoridades também alertaram para o risco de rompimento de uma barragem da Represa de São Miguel, na cidade de Bento Gonçalves, e determinaram as saídas de pessoas que moram em áreas que podem ser afetadas.

O governo gaúcho decretou estado de calamidade pública, com mais de 300 mil clientes de distribuidoras sem energia elétrica.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o fenômeno "não é simplesmente mais um caso crítico, é o mais crítico que provavelmente o Estado terá registro na sua história."

Ele acrescentou que o número de mortes pelas chuvas "será ainda mais do que isso porque não estamos conseguindo acessar determinadas localidades. Infelizmente esses números vão ainda aumentar."

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou na quinta-feira para visitar locais atingidos e se reunir com o governador para uma reunião emergencial em Santa Maria, a fim de discutir os esforços para resgates e mitigação de danos causados pelas chuvas.

Em discurso na reunião, Lula afirmou que não faltarão recursos da parte do governo federal para reparar os danos materiais e humanos, dizendo que o Executivo estará 100% à disposição da população da região.

O Ministério da Defesa informou na quinta-feira que ampliou o efetivo de militares direcionados para a região, de 335 para 626, além de informar o envio de 45 viaturas, 12 embarcações e cinco aeronaves para os esforços emergenciais no local.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)