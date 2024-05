Show de Madonna: Operação acha facas enterradas nas areias de Copacabana

A Seop (Secretaria de Ordem Pública) do Rio de Janeiro realizou, na madrugada desta sexta-feira (3), a Operação Tatuí nas areias da praia de Copacabana, em uma preparação para o show de Madonna, no sábado (4).

O que aconteceu

Operação tinha o objetivo de encontrar mercadorias, produtos enterrados e escondidos na areia ou deixados irregularmente na praia. Segundo a Seop, foram encontradas três facas, 70 cocos, 32 garrafas de água, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica, além de quatro toneladas de resíduos.

Foco na preparação para o show de Madonna. "Realizamos nesta última madrugada essa primeira grande Operação Tatuí com foco na preparação para o show da Madonna. Mas é uma operação que a gente costuma fazer constantemente e a gente costuma apreender mercadorias, alimentos acondicionados de forma ilegal, sempre com foco no ordenamento urbano. A gente repete essa operação até o show da Madonna, nessa madrugada que vai vir, e a gente espera que as pessoas também contribuam e não se utilizem das areias da praia como depósito público", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A operação contou com cerca de 50 agentes e teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb.

Esquema de segurança para show de Madonna

3.200 policiais militares estarão espalhados pelo local antes, durante e depois do evento. A PM informa também que contará com 64 viaturas, 12 motopatrulhas e 65 torres de observação para garantir a segurança do público.

Esquema de segurança contará com 18 pontos de revista equipados com câmeras de reconhecimento facial e com policiais utilizando detectores de metais. Revistas acontecerão nas saídas das estações de metrô no bairro da zona sul carioca. Outros 18 pontos de bloqueio serão instalados nas ruas de acesso à orla.

Pela primeira vez, será utilizado o recém-adquirido Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado num caminhão de grande porte que ficará estacionado na Praça do Lido. Entre outros recursos tecnológicos, o CICC Móvel é equipado com telas para receber imagens das câmeras distribuídas na orla e vias de acesso, assim como de drones e aeronaves tripuladas.

Polícia está de olho, inclusive, em quadrilhas que combinam furtos pelas redes sociais, afirmou o coronel Marco Andrade. "O trabalho integrado prévio das forças de segurança já está acontecendo, a gente identificou que no show de Alok eles marcavam pelas redes sociais para realizar os roubos. Então, esse monitoramento prévio já está acontecendo entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Trabalho em conjunto para fazer essa identificação, tentar administrar o problema antes que ele aconteça."

Poder público não quer repetir as cenas de violência, com pancadaria e arrastões, vistas no show do DJ Alok em agosto de 2023. "Nós aumentamos o número de plataformas e torres de observações que vão estar espalhados ao longo de toda a praia, possibilitando que os policiais possam ter uma observação melhor daquilo que acontece ao seu redor para agir de forma preventiva e mais rápida. O efetivo para essa operação é muito maior que o show do Alok."

Para evitar acidentes e afogamentos, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para que os fãs de Madonna não entrem no mar durante a apresentação, principalmente no período noturno. "Muito importante que obedeçam às orientações dos guarda-vidas e de noite jamais entrar no mar", pontuou o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação.

Show de Madonna

Madonna encerrará a Celebration Tour com o show em Copacabana neste sábado (4). Essa é a 12ª turnê da cantora, que já subiu ao palco mais de 700 vezes. A expectativa é de um público de mais de 1,5 milhão de pessoas.

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo igual ao do sertanejo Gusttavo Lima, avaliado em R$ 225 milhões.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento

Madonna não figura na lista de bilionários da Forbes, mas é 45ª mulher mais rica responsável pela própria fortuna nos EUA, segundo a publicação. Na lista divulgada no ano passado, na categoria de música, Madonna ficava atrás apenas de Rihanna e Taylor Swift.