Rússia nega ter orquestrado ataques informáticos contra a Alemanha

A Rússia negou, nesta sexta-feira (3), que estivesse por trás de um ataque cibernético contra a Alemanha e garantiu que se tratava de uma acusação "infundada".

A embaixada russa em Berlim indicou em um comunicado que o seu encarregado de negócios, convocado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão, "rejeitou categoricamente as acusações de que as estruturas estatais russas estavam envolvidas no referido incidente (...), por considerá-las sem substância e infundadas".

A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, acusou um grupo de hackers russos de ter realizado um ataque cibernético "intolerável" no ano passado contra o SPD, o partido do chefe de governo Olaf Scholz.

"Hoje podemos dizer inequivocamente que atribuímos este ataque cibernético a um grupo chamado APT28, liderado pelos serviços de inteligência russos", disse ele.

"Em outras palavras, foi um ataque cibernético apoiado pela Rússia contra a Alemanha e é absolutamente intolerável e inaceitável", acrescentou.

O grupo APT28, também conhecido como Fancy Bear, foi acusado de dezenas de ataques cibernéticos em todo o mundo.

A República Tcheca afirmou ainda ter sido alvo de ataques daquele grupo, "orquestrados" pelos serviços de Inteligência russos.

