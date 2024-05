Rahul Gandhi disputará eleições em bastião da família na Índia

Por YP Rajesh e Francis Mascarenhas

RAEBARELI, Índia (Reuters) - O líder da oposição indiana, Rahul Gandhi, disputará as eleições gerais no bastião da família no norte, anunciou seu partido, o Congresso, nesta sexta-feira, uma medida que desafiará o primeiro-ministro Narendra Modi em uma região que ele domina.

Gandhi, o descendente da dinastia Nehru-Gandhi, concorrerá em Raebareli, no Estado de Uttar Pradesh, politicamente crucial, informou o Congresso, além de Wayanad, no Estado de Kerala, no sul, que já votou. A Índia permite que os candidatos disputem vários distritos eleitorais, mas eles podem representar apenas um.

Uttar Pradesh é o Estado mais populoso da Índia e elege 80 parlamentares para a câmara baixa do Parlamento, o maior número de qualquer Estado. Na última eleição em 2019, o Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi e seus aliados conquistaram 64 cadeiras, inclusive em Amethi, adjacente a Raebareli, onde Gandhi foi derrotado.

Seu retorno à região, embora para um segundo distrito eleitoral, revigorará o partido, disseram autoridades do Congresso.

"Lembre-se de que ele é um jogador experiente de política e xadrez", postou o porta-voz do Congresso, Jairam Ramesh, no X. "A liderança do partido toma suas decisões... como parte de uma estratégia maior. Essa decisão confundiu o BJP, seus apoiadores e seus bajuladores."

A mãe de Gandhi, Sonia, venceu em Raebareli em 2019, o que garantiu um candidato do Congresso em 17 das 20 eleições realizadas no local desde 1952, em sua maioria membros da família Gandhi. Sonia Gandhi agora é membro da câmara alta do Parlamento.

É amplamente esperado que Modi ganhe um raro terceiro mandato na eleição geral que começou em 19 de abril e termina em 1º de junho, com a contagem dos votos prevista para 4 de junho.