Foto 'cheirando' Bíblia e mais: quem é pastor que diz ter beijado filha

O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (MG), disse em um culto que beijou a boca da própria filha quando ela era menor de idade. Após a repercussão do caso, filha do religioso afirmou que retiraram a fala dele de contexto.

Quem é o pastor Lucinho

Formação religiosa. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 25 de outubro de 1971, Lúcio Barreto Júnior é bacharel em Teologia Ministerial pelo Seminário Teológico Evangélico do Brasil, e concluiu o Mestrado em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana. As informações estão em seu próprio site.

Vida nos EUA. Buscando trabalhar e estudar inglês, o pastor viveu durante um período nos EUA. Lá, ainda conforme relatado em sua página, ele congregou na igreja do pastor Benny Hinn e ajudou no departamento da juventude de algumas comunidades. Lucinho só voltou ao Brasil em 1992, quando passou a participar da Igreja Batista Missionária.

Atualmente, Lucinho é pastor na Igreja Batista da Lagoinha e tem cerca de 40 livros publicados. Entre os títulos mais conhecidos, estão: "O Manual de sobrevivência para o jovem cristão", "As 100 dicas para pregadores Loucos por Jesus" e a série de três volumes "Loucos por Jesus".

A Igreja da Lagoinha é a mesma do pastor André Valadão, que já esteve envolvido em diversas polêmicas — muitas de cunho político, mas, especialmente, contra homossexuais.

Liderança de juventude é um tema recorrente em seu site. O pastor tem diversos artigos publicados sobre o papel do líder de juventude e como liderar grupos em igrejas, mas também já escreveu até sobre como buscar ajuda para se libertar da pornografia.

Foto "cheirando" Bíblia e outras polêmicas. Em uma alusão ao consumo de drogas, Lucinho gerou polêmica em 2012 ao aparecer "cheirando" a Bíblia na imagem de divulgação de um culto de jovens. Dois anos depois, ele voltou a ser destaque no meio evangélico quando se vestiu do personagem Chapolin Colorado para pregar.

Pastor Lucinho 'cheirando' Bíblia em convite a culto Imagem: Divulgação / Missão Evangélica Praia da Costa

Venda de roupas, cursos e até viagens. Além de seus livros, o pastor vende roupas — peças como camisetas, moletons e vestidos são anunciadas em seu site por até R$ 123. Já o curso completo de liderança de Juventude, que também leva a marca do religioso, sai por R$ 649,90. Por fim, ele tem anunciados grupos de viagens para Israel — mas com paradas em Dubai, Turquia e Grécia.

Pacote mais caro chega a quase R$ 28 mil. O pacote Israel e Ilhas Gregas, agendado para acontecer em setembro deste ano, custa US$ 5.443 (cerca de R$ 27,5 mil) por pessoa. Programado para março de 2025, o pacote Israel e Turquia tem o mesmo preço. Já a viagem Israel e Dubai, que deve acontecer em outubro também de 2024, sai por US$ 5,249 (R$ 26,5 mil).

No Instagram, onde acumula quase três milhões de seguidores, o pastor costuma publicar muitos trechos de pregações e conteúdos bíblicos, além de registros ao lado da esposa e família.

Pastor é casado com Patrícia Barreto e é pai de dois filhos: Emily e do Davi. Patrícia, que se apresenta no Instagram com o @patydolucinho, tem quase 400 mil seguidores e também publica conteúdos relacionados à religião e às vendas do marido.

O que aconteceu

"Nossa que mulherão, ai se eu te pego", teria dito pastor à filha. Durante culto com público exclusivamente masculino, Lucinho Barreto disse que já beijou a boca de sua filha, quando ela era criança.

"Quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim: você é o segundo, eu já beijei". A fala do pastor foi recepcionada com risadas e aplausos pela plateia.

Filha de pastor diz que retiraram fala de contexto. Ela diz que "seu pai nunca fez nada com ela", que "sempre foi um exemplo de uma figura paterna maravilhosa" e que considera perfis que viram pedofilia nos casos como "maldosos".