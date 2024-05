Preços mundiais dos alimentos sobem pelo 2º mês consecutivo em abril, segundo FAO

Os preços globais dos alimentos aumentaram em abril pelo segundo mês consecutivo, impulsionados pelo aumento das tarifas sobre carne, produtos lácteos e cereais, de acordo com um relatório da FAO publicado nesta sexta-feira (3).

O índice de preços dos alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que acompanha a variação dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, cresceu 0,3% em abril em relação a março.

O número caiu a cada mês entre agosto e fevereiro. E a tendência, de fato, continua sendo de queda em um ano, com uma queda de 9,6% face ao mesmo período de 2023.

Em abril, o preço da carne foi o que mais aumentou (+1,6%).

Os cereais subiram 0,3%, principalmente devido às condições climáticas para a próxima colheita em vários países produtores, e os óleos vegetais também subiram 0,3%.

Entre os produtos cujas taxas caíram estava o açúcar (-4,4%).

A produção parece ser maior do que o esperado na Índia e na Tailândia. No Brasil, as chuvas no final de março e abril ajudaram a acalmar os temores sobre a colheita, explicou a FAO.

