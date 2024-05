'Aspira muito bem pelos de gato e cabelo': aspirador robô está com 25% OFF

Os aspiradores de pó robôs podem ser grandes aliados para quem não aguenta mais passar tanto tempo na limpeza da casa. Dispositivos desse tipo aspiram o chão sozinhos e contam com sensores que evitam colisões com objetos (como mesas) e quedas de escadas. Alguns ainda passam pano.

Um dos modelos que são bem avaliados pelos clientes da Amazon, parceira do UOL, é Robot W90, da marca WAP. Confira adiante as características do produto, o que diz quem o comprou e quais as principais reclamações dos consumidores.

O que ele tem de bom?

Modelo três em um: varre, aspira e passa pano;

Autonomia para limpeza de uma hora e 40 minutos;

Mop em microfibra, que pode ser lavado na máquina;

Sensores de impacto e antiqueda;

Tem oito centímetros de altura, o que permite que o aspirador limpe embaixo de móveis e algumas camas;

Tem três modos de limpeza: aleatoriamente, espiral a partir do ponto de início e cantos, no qual ele concentra a limpeza em áreas do cômodo.

O que gostamos: um dos melhores custos-benefícios atualmente. É versátil por aspirar e passar pano. Ainda que não substitua a limpeza pesada, ele diminui a frequência dela, já que mantém a casa limpa.

Quem pode gostar: quem quer praticidade e manter a sujeira controlada, além de pessoas alérgicas a pó e que sofrem com rinites e doenças respiratórias. Tutores de pets que soltam muitos pelos também podem gostar da praticidade.

O que diz quem comprou

O aspirador robô da WAP tem nota média de 4,3, de um máximo de 5, entre as mais de 7,8 mil avaliações na Amazon. Confira a seguir algumas avaliações de compradores:

Aposentei a vassoura. É um produto muito bom para o que se propõe. Aspira muito bem pelos de gato, cabelo e poeirinha, entretanto, ele não aspira coisinhas mais pesadas, tipo areia de gato (no meu caso a Pipicat), mesmo assim atendeu as minhas expectativas. [...]. Geovana

Superou minhas expectativas por ser um dos mais simples. Moro em apartamento, então, a sujeira é pouca, mais poeira e tal, e depois de passar o robô, só passo um pano úmido e está ótimo. A manutenção é excelente. [...] Crystian

É um modelo mais simples de aspirador robô, mas cumpre o que promete, aspirando com os modos aleatório, zigue-zague e de cantos. Também passa o pano, o que é ótimo para pisos lisos. Atenção apenas a duas coisas: caso tenha animais em casa, é preciso limpar constantemente a caixinha e o filtro, pois os pelos podem impedir o bom funcionamento [...] Irapuan Peixoto Lima Filho

Pontos de atenção

A maior parte das reclamações dos compradores é em relação ao poder de sucção e à duração da bateria. Também há criticas sobre o sensor do aspirador, que não evitaria esbarrar com outros objetos.

O poder de sucção dele é muito fraco e o local onde aspira é pequeno, logo ele só aspira exatamente a sujeira que se encontrar abaixo desse pequeno local. Além disso, ele parece sempre ir para os mesmos lugares, deixando todo o restante da área descoberta e suja. Passar pano com ele nem pensar, sujará ainda mais o ambiente 'empoeirado'. Isabela Maria

Achei que a bateria durou muito pouco, nem uma hora. Já tive o w100, e eu sei que esse era inferior. Porém, a limpeza em espiral não sai do lugar, fica rodando e não aumentando o círculo, deu para entender? Daniel Nicolau

Ele é bom, mas tem que ficar de olho onde ele está, pois ele bate em tudo e para. Daí é meio chato ficar atrás dele. Mas, pelo custo benefício, é bom. Uma limpeza rápida. Absorve bem, mas o pano mesmo é só de enfeite. Luana Marinho Palhano

