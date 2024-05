Espremedor de frutas para sucos vale a pena? Veja o que diz quem já comprou

A cena é a seguinte: você quer fazer um suco de laranja ou limão, mas já desanima só de pensar em espremer as frutas. Nessas horas, um espremedor elétrico faz toda a diferença. É verdade que alguns processadores até contam com essa função, mas se a ideia é ter um aparelho mais compacto e dedicado a esse fim, uma boa escolha é o Extrator de Sucos Turbo Premium, da marca Mondial.

O modelo tem feito sucesso na Amazon, com mais de 10,4 mil avaliações de clientes, sendo 83% delas com nota máxima (5), o que rende a média de 4,7. Segundo a fabricante, ele se destaca por ter 250 W de potência, não oscilar durante o uso nem fazer muito barulho.

O aparelho acompanha dois cones de diâmetro diferente, que servem para laranja e limão. Além disso, também vem com um copo coletor com peneira. Há um compartimento para guardar o cabo de força, duas opções de cores (vermelho e preto) e ele é bivolt.

O que diz quem comprou

Melhor que imaginado. Ótima potência e qualidade. Pouco ruído pela potência e qualidade. Assemelha-se a um industrial. Rosivânia

Comprei praa usar na minha cafeteira, e é um bom custo benefício. Funciona direitinho e é rápido. Tatiane

Melhor aquisição. Ele é muito potente, e o barulho é normal. A limpeza é fácil, e já vem com um copo e uma peneira que facilitam a utilização. Mona Barbosa

Fiz suco muito rápido e higienizei fácil demais! Me surpreendeu bastante, inclusive acabei de comprar outro para dar de presente! Gerson Luiz

Vale a pena?

Se a sua ideia é ter uma máquina exclusivamente para sucos de laranja e limão, esse modelo da Mondial tende a atender bem a demanda.

Ele tem bom custo-benefício e, segundo os compradores, tem performance melhor do que aparelhos tipo superbaratos.

Vale, porém, considerar outro aspecto: esse aparelho não é nada versátil e vai servir apenas para esse fim. Sendo assim, é interessante considerar algum multifunção, como um processador.

E se quiser fazer suco de outros tipos de fruta, talvez valha a pena investir em uma centrífuga de frutas.

