Operadores elevam apostas em setembro para início dos cortes de juros pelo Fed

(Reuters) - Operadores elevaram as apostas de que o Federal Reserve realizará seu primeiro corte na taxa de juros em setembro, depois que um relatório do governo nesta sexta-feira mostrou que a abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em abril e os ganhos salariais anuais arrefeceram.

Os preços dos juros apontam para uma probabilidade de cerca de 78% de um corte nos juros na reunião do banco central dos EUA em meados de setembro, acima dos 63% registrados antes do relatório.

Os operadores também estão agora precificando dois cortes de 25 pontos-base este ano, em comparação com um antes da divulgação dos dados.

(Reportagem de Gertrude Chavez e Lindsay Dunsmuir)