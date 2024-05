Mariana Ferrão: 'Em uma viagem, a gente não precisa controlar tudo'

No episódio desta sexta-feira (3/5) do quadro 'Mari vs Mari', Mariana Ferrão compartilha momentos de uma viagem em grupo que ela organizou para a Chapada Diamantina, na Bahia. Uma das coisas que mais marcaram a jornalista e palestrante em saúde mental foi perceber o quanto cada pessoa aproveitou o lugar de uma maneira diferente.

Ela conta que, no primeiro passeio, o grupo acabou se dispersando. "Cada um foi pro seu lugar e eu me percebi querendo aproveitar, mas, ao mesmo tempo, preocupada com o grupo. Pensei: 'será que tá todo mundo bem?', 'será que todo mundo tá encontrando um lugar?'".

Quando olhou ao seu redor, porém, viu que, na verdade, "cada um já estava no seu ritmo": "Foi muito mágico ter percebido isso e ter sentido que cada um já estava fazendo tudo que precisava fazer".

Para Ferrão, a cena é um retrato do que seria a "verdadeira abundância": sentir-se livre para fazer o que quer e em contato com a natureza.

A gente não precisa controlar tudo, tem espaço pra todo mundo, cada um pode estar fazendo as coisas no seu ritmo, sendo quem é de verdade e aproveitando o lugar à sua maneira. Mariana Ferrão

"Essa é a verdadeira abundância, onde a gente pode relaxar, se entregar pro fluxo da natureza e perceber que, mesmo estando no mesmo ambiente, cada um tem um jeito de se conectar, de aproveitar, de desfrutar, e tem [lugar] pra todo mundo".

