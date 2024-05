Madonna nunca toma sol, mas deveria: exposição cuidadosa melhora até humor

Madonna não toma sol há muitos anos. Ela disse que "foge do sol" para ajudar na saúde e na pele. No Brasil para um show em Copacabana no sábado, a diva do pop está incomodada com o calor e já até reclamou do sol.

A exposição solar, no entanto, tem benefícios —quando feita com cuidado. Os próprios médicos de Madonna recomendaram que ela tomasse sol depois de ficar em coma induzido, mas foi difícil para a cantora. "Eu odeio o sol, mas fiz isso mesmo assim, e foi muito difícil para mim andar da minha casa até o quintal e sentar ao sol", afirmou, na época.

Por que exposição ao sol é importante?

Médicos dermatologistas veem benefícios no banho de sol, se feito com cautela. A exposição pode, inclusive, ajudar a melhorar o humor e ser um aliado no tratamento da depressão.

Se bem dosado, e com moderação, tendo os cuidados necessários, a gente pode ir para o sol, fazer atividade ao ar livre. Faz bem para o humor, para o emocional, e na produção de vitamina D.

Juliana Kida Ikino, da Sociedade Brasileira de Dermatologia

Sol é importante para a vitamina. Segundo especialistas, a exposição ao sol ajuda principalmente na produção da vitamina D, que tem papel importante na imunidade, musculatura e fortalecimento de dentes e ossos. Se a exposição não for suficiente, deve-se procurar um médico para que seja feita suplementação oral.

Aliado no tratamento da depressão. "Tomar sol também tem uma ação no humor, de melhorar a parte emocional", afirma a dermatologista Juliana Kida Ikino, da SBD. "Em países que têm pouca luz de sol, que são mais escuros, as pessoas tendem a ter mais depressão", completa a dermatologista Ana Paula Pierro, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Exposição errada pode ser danosa. "O grande problema em relação ao sol é a exposição que a gente chama de intermitente, que provoca queimadura solar. Isso aumenta o risco do câncer de pele, melanoma. De uma forma mais crônica, como as pessoas que trabalham no sol sem proteção, aumenta o risco do câncer de pele tipo carcinoma", explica Juliana Kida Ikino, da SBD.

Queimar e descascar [a pele] é ruim, significa que muitas células estão morrendo. O corpo vai precisar regenerar essas células e, em algum momento, elas podem se transformar em câncer de pele.

Ana Paula Pierro, dermatologista

Cuidados na exposição ao sol

Horário adequado. De acordo com as profissionais, o horário certo para a exposição ao sol é antes das 10h ou depois das 16h, que é quando os raios ultravioletas incidem com menos força e são menos danosos.

Uso do protetor solar. "O ideal é sempre estar com protetor solar, aplicar no mínimo um fator de proteção 30 e reaplicar a cada duas horas ou sempre que suar muito ou cair na água", lembra Ana Paula Pierro, da BP.

Roupas ajudam na barreira física. O uso de roupas com proteção ultravioleta, óculos e chapéu também são recomendados na hora de fazer uma "barreira física" de proteção, além da busca pela sombra de tempos em tempos.

Grupos de risco devem tomar cuidados maiores. "Quem já teve câncer de pele ou tem casos na família tem maior risco e deve tomar mais cuidado. Assim como pessoas de pele clara, olho claro e cabelo ruivo", explica a dermatologista Juliana Kida Ikino. Pessoas com doenças autoimunes, como lúpus, ou melasma devem procurar orientação médica antes da exposição ao sol.