'Liberdade de imprensa é fundamental', diz papa Francisco

VATICANO, 3 MAI (ANSA) - O papa Francisco defendeu nesta sexta-feira (3) que a "liberdade de imprensa é fundamental", distingue a verdade das mentiras" e "trabalha pela paz".

A declaração foi dada em mensagem divulgada por ocasião do "Dia Mundial da Liberdade de Imprensa", celebrado anualmente em 3 de maio.

"A liberdade de imprensa é fundamental para desenvolver um sentido crítico sensato e para aprender a distinguir a verdade da mentira", escreveu o religioso em seu perfil no X.

O Pontífice ressaltou ainda que "isso nos ajuda a trabalhar de forma não ideológica pela justiça, pela paz e pelo respeito pela criação".

Além de Jorge Bergoglio, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou da data e enfatizou que "os jornalistas e os profissionais dos meios de comunicação social têm um papel fundamental na informação e educação" das pessoas, principalmente no momento em que o mundo enfrenta uma emergência ambiental sem precedentes.

"Os meios de comunicação locais, nacionais e mundiais podem dar visibilidade a histórias sobre a crise climática, a perda de biodiversidade e a injustiça ambiental. Através do seu trabalho, as pessoas compreendem a situação difícil do nosso planeta e são mobilizadas e capacitadas para agir em prol da mudança", acrescentou o diplomata português. (ANSA).

