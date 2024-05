Jihadistas do EI matam 15 milicianos pró-governo na Síria

Três ataques do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra posições militares no deserto da Síria deixaram nesta sexta-feira (3) 15 mortos nas milícias pró-governo, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

"Os membros do EI atacaram surpreendentemente três posições militares das forças do regime e de seus grupos aliados, no leste da província central de Homs, provocando 15 mortes", indicou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido, mas com fontes no terreno.

O grupo EI chegou a controlar grandes extensões da Síria e do Iraque em 2014, onde proclamou um "califado", entretanto foi derrotado em 2019 por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos e forças curdas.

No entanto, os jihadistas continuam tendo presença em áreas do vasto deserto na Síria, de onde lançam ataques principalmente contra as forças do governo de Bashar al-Assad e as milícias lideradas pelos curdos, aliadas dos Estados Unidos.

Até o momento, mais de 299 soldados e combatentes pró-governo morreram nos ataques, emboscadas e explosões lançadas pelo EI, segundo o OSDH.

A guerra na Síria, que começou em 2011 com a repressão de manifestações pacíficas, deixou mais de meio milhão de mortos e milhões de deslocados.

