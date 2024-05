Casos de vírus sincicial respiratório aumentam; o que é e como se prevenir?

Internações e mortes pelo vírus sincicial respiratório, ou VSR, e influenza aumentaram no país, segundo dados da nova edição do Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (2) pela Fiocruz. As informações levam em conta a Semana Epidemiológica 17, no período de 21 a 27 de abril.

Segundo o boletim, a maior circulação do VSR tem gerado aumento expressivo da incidência e mortalidade de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) nas crianças de até dois anos de idade. Outros vírus respiratórios que se mantêm com incidência alta na população infantil são Sars-CoV-2 (covid-19) e rinovírus. Entre os idosos, o número de mortes por SRAG continua mais elevado, com predomínio da covid-19.

O que é VSR?

É um vírus que causa sintomas semelhantes aos do resfriado comum, mas também pode provocar doença grave em determinadas pessoas. Os principais sintomas são:

Mal-estar;

Tosse;

Espirros;

Coriza;

Febre baixa.

Imagem: Sasiistock/iStock

Nas crianças pequenas, em especial nos recém-nascidos, e nos idosos, pode atingir os brônquios e os pulmões, causando bronquiolite ou pneumonia. Nesses casos, os sintomas são mais graves:

Febre alta;

Tosse intensa;

Dificuldade para respirar.

Influenza tem sintoma mais intenso que VSR

A influenza é um tipo do vírus da gripe que pode ser dividido em quatro grupos: A, B, C e D. O vírus Influenza tipo A (H1N1) é o principal causador de surtos e epidemias —e que atinge mais os adultos.

Os sintomas da gripe causada pelo H1N1 podem ser mais intensos do que o VSR, embora sejam parecidos; veja:

Febre alta;

Tosse;

Mal-estar que deixa a pessoa de cama.

O vírus também pode causar doença grave em pessoas vulneráveis, como crianças pequenas e idosos.

É possível prevenir doenças

O VSR e o H1N1 são vírus altamente contagiosos, transmitidos pelo ar e pelo contato com objetos contaminados. Eles têm facilidade para se disseminar em superfícies, como mesas e maçanetas.

Imagem: iStock

Por isso, lave as mãos com frequência e, se possível, não leve crianças com sintomas gripais à escola e outros locais de convívio social.

É fundamental, também, tomar as vacinas contra gripe e covid, pois esses vírus, juntamente com o VSR, são responsáveis pelo aumento de internações por complicações respiratórias em vários estados brasileiros. Para o VSR, a Anvisa já aprovou a vacina, mas ainda não está disponível no SUS.

* Com informações de reportagem publicada em 21/06/2023.