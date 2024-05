Incêndio em pousada deixa três mortos na Asa Sul, em Brasília

Do UOL, em São Paulo

Três pessoas morreram após um incêndio em uma pousada na Asa Sul, em Brasília, na madrugada desta sexta-feira (3). Um suspeito de causar o fogo foi preso.

O que aconteceu

O fogo começou por volta da meia-noite no Bloco M da SQS 705/706, informou o Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram o subsolo e o primeiro piso da construção, que, segundo testemunhas, tinha 32 unidades de hospedagem.

Vítimas que morreram não conseguiram deixar a construção e foram retiradas pelos bombeiros. A primeira delas, um homem,morreu no local. As outras duas, outro homem e uma pessoa que não teve identidade divulgada, chegaram a ser levadas ao hospital, mas também morreram.

Ao todo, 22 pessoas estavam no local no momento do incêndio. A maioria delas conseguiu deixar a casa sozinha e foi acolhida por vizinhos.

Causa do fogo ainda não foi identificada, mas Polícia Militar informou que prendeu um suspeito. O órgão não detalhou qual seria o envolvimento do homem com o crime, mas disse que o conduziu à 1ª DP.

O UOL buscou a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado e aguarda retorno sobre o assunto.