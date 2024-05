EUA devem ter registrado crescimento sólido do emprego e de salários em abril

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - O crescimento do emprego nos Estados Unidos provavelmente desacelerou para um ritmo ainda sólido em abril, com os salários mantendo seu aumento constante, o que aliviaria os temores de que a economia estivesse estagnada após a atividade ter enfraquecido consideravelmente no primeiro trimestre.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, nesta sexta-feira, deve mostrar também que a taxa de desemprego está se mantendo abaixo de 4% pelo 27º mês consecutivo. A resistência do mercado de trabalho, entretanto, deixa o Federal Reserve sem pressa para começar a cortar a taxa de juros, o que poderia desacelerar significativamente a economia.

Na quarta-feira, o banco central dos EUA manteve sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50%, onde se encontra desde julho.

A economia dos EUA deve ter criado 243.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, contra 303.000 em março, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Os ganhos de empregos ficariam um pouco abaixo da média mensal de 276.000 no primeiro trimestre.

As estimativas variaram de 150.000 a 280.000. Até agora, o mercado de trabalho tem desafiado as previsões de uma forte desaceleração sinalizada por pesquisas

No entanto, a maioria dos economistas advertiu que não se deve dar muita importância às pesquisas, argumentando que elas não têm oferecido sinais confiáveis sobre a abertura de vagas há muito tempo.

Os ganhos médios por hora devem ter aumentado 0,3%, igualando a taxa de março. Há, no entanto, um risco de alta, já que cerca de meio milhão de trabalhadores das redes de fast food da Califórnia começaram a receber um salário mínimo de 20 dólares por hora em abril.