Como Itaú, Heineken, Boticário e Cimed embarcaram no furacão Madonna

A cantora Madonna encerra amanhã (4), no Rio de Janeiro, a turnê mundial que celebra seus 40 anos de carreira. A expectativa é que cerca de 1,5 milhão de pessoas, sendo quase 250 mil turistas, estejam nas areias de Copacabana para o show.

Segundo Patrick Corrêa, presidente da Riotur, o impacto econômico da passagem da cantora pela cidade deve chegar aos R$ 500 milhões. No relatório "Potenciais impactos econômicos do show da Madonna no Rio", que estimava a presença de 1 milhão de pessoas, esse número chegaria perto dos R$ 300 milhões. Com o aumento do público, cresceu também o impacto financeiro.

O Itaú Unibanco 'apresenta' o evento -ou seja, é o patrocinador que bancou grande parte do investimento para trazer a cantora ao país. A cervejaria Heineken aparece como outra patrocinadora do evento, que ainda tem apoio de Deezer, Eventim, Absolut e Stanley. A Prefeitura do Rio, por meio de contrato de patrocínio, desembolsou cerca de R$ 10 milhões. Nenhuma marca abre os valores de investimento.

A produção do show no Brasil é da Bonus Track. O cachê da cantora, segundo a Folha de S. Paulo, é de R$ 17 milhões, em uma operação que pode chegar aos R$ 60 milhões em custos totais.

No total, 270 toneladas de equipamento chegaram ao Rio de Janeiro para a montagem do show. O palco, orçado em R$ 1,6 milhão, terá o dobro do tamanho do normalmente utilizado na turnê mundial da cantora, que passou por 13 países: serão 812 metros quadrados, com 24 metros de frente.

Outras cerca de 4 mil pessoas, direta ou indiretamente, estão envolvidas na produção do espetáculo. O show terá transmissão da TV Globo, do canal Multishow e Globoplay. Segundo o Meio & Mensagem, a Globo teria faturado cerca de R$ 20 milhões com a venda de três cotas de patrocínio da transmissão para Itaú, Heineken e Nivea.

Marcas na varanda

Além do Itaú, que sorteou 750 pares de ingressos para que seus clientes possam assistir ao show em uma área vip, marcas como Heineken, Cimed e O Boticário fizeram ações especiais de marketing para o evento.

A Heineken terá 600 ambulantes distribuídos pela área do show —a marca não abre quantas cervejas espera vender no dia. A marca também terá um catamarã exclusivo para 75 convidados, que terá uma visão especial do palco.

A Cimed anunciou que vai distribuir 25 mil unidades do hidrante labial Carmed, produzido em parceria com a cantora. O produto, que terá aroma de cereja e foi desenvolvido especialmente para show, será distribuído em farmácias selecionadas de Copacabana, voos da Azul com destino ao Rio de Janeiro, ônibus da viação 1001 e hotéis da Rede Ibis no bairro da zona sul do Rio de Janeiro.

O Boticário, por sua vez, vai montar uma espécie de camarote no apartamento da socialite Narcisa Tamborindeguy. A marca convidará 5 pessoas, com base no relacionamento prévio desses consumidores com a marca, para o espaço.

"Estarmos presentes no encerramento da "The Celebration Tour" no Brasil sintetiza a visão da empresa de incentivo ao entretenimento e à cultura. É uma honra fazermos parte desse projeto, um dos principais acontecimentos na história da música".

Guilherme Bailão, diretor de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil

Normas de IA

A Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil (CTIA) do Senado tem até o dia 23 de maio para finalizar seus trabalhos sobre o projeto de lei que regulamenta o uso da tecnologia no País. O documento pretende instituir normas sobre o desenvolvimento das ferramentas no País e espera classificar a IA por nível de risco.

Otimismo em alta

A edição deste ano do conhecido relatório de Marketing Global da Nielsen indica que os profissionais estão mais inclinados a investir em performance do que em construção de marca. A Nielsen ainda aponta que 72% dos profissionais de marketing esperam ter orçamentos "mais robustos" este ano do que em 2023.

Compra

A Accenture oficializou ontem (2) a compra da agência Soko, que passará a integrar a operação da Droga5 São Paulo. Com isso, a marca Soko, que tem clientes como Spotify, Unilever, Guaraná Antarctica, Beck's e Riachuelo, deixa de existir. Felipe Simi comandará a Droga5 São Paulo, ao lado da coCEO Brisa Vicente e do COO Felipe Belinky.

Marketing esportivo

O Omnicom Media Group (OMG) abriu, nesta semana comunica, nesta terça-feira, o escritório da Fuse, agência global especializada em marketing esportivo, em São Paulo. A operação será conduzida pelo managing director Luiz Fiorese. Panini, Ezze Seguros, Comitê Olímpico Brasileiro e Heineken estão entre os clientes da agência.