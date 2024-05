Com problemas no braço direito, Alcaraz desiste de disputar Masters 1000 de Roma

O tenista número três do mundo, Carlos Alcaraz, anunciou nesta sexta-feira (3) que não vai disputar o torneio de Roma devido a novos problemas no braço direito, depois da lesão que já o impediu de jogar em Monte Carlo e Barcelona.

"Senti dores depois de jogar em Madri, um desconforto no braço. Hoje fiz alguns exames e estou com edema muscular no pronador redondo, consequência da minha última lesão", explicou Alcaraz, numa mensagem na sua conta oficial do Instagram.

"Infelizmente não poderei jogar em Roma. Preciso descansar para me recuperar e poder jogar 100% sem dores", concluiu o tenista, em sua breve mensagem em espanhol e inglês, acompanhada de uma foto sua na quadra com a cabeça baixa.

Alcaraz, que já havia desistido de jogar em Monte Carlo e Barcelona devido a problemas no antebraço direito, pôde disputar o Masters 1000 de Madri, embora tenha admitido que teve dúvidas até o último momento.

O jovem espanhol, atual bicampeão do torneio de Madri, foi eliminado na quarta-feira nas quartas de final pelo russo Andrey Rublev por 4-6, 6-3 e 6-2.

Alcaraz havia derrotado o alemão Jan-Lennard Struff (N.24) nas oitavas de final por 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) num jogo acirrado, uma repetição do duelo do ano passado, além do brasileiro Thiago Seyboth Wild em dois sets, 6-3 e 6-3 e do cazaque Alexander Shevchenko (6-2 e 6-1).

"Nem a minha equipe nem eu, quando cheguei aqui e fiz o meu primeiro treino, pensávamos que iria chegar onde cheguei", disse Alcaraz após a derrota na Caja Mágica de Madri.

"É uma semana muito positiva, um dia antes eu não sabia se conseguiria jogar, chegamos às quartas de final, fizemos grandes jogos, em bom nível, no geral foi positivo", acrescentou o número três do mundo.

Ao longo do torneio, Alcaraz afirmou não ter tido problemas enquanto jogava, embora tenha admitido que ainda não confiava totalmente no seu antebraço.

"Cada vez que entro na quadra tento dar o meu melhor, mas toda vez que sou forçado, toda vez que acerto um 'forehand' que talvez seja mais agressivo do que o que tenho feito, surge o pensamento sobre como vai reagir o antebraço", afirmou ele.

Com a decisão de não jogar em Roma, Alcaraz não estará na última grande competição antes de Roland Garros, um dos objetivos do tenista espanhol.

