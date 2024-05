Só a estátua acima d'água: o antes e depois de loja da Havan inundada no RS

Uma loja da Havan na região — e toda a área ao redor dela — foi totalmente inundada pela água das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana.

Chuvas no Rio Grande do Sul

Antes e depois impressionante. Imagens aéreas mostram que a ponte do Rio Taquari, na BR-386, ficou inundada após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Uma loja da Havan também foi coberta pela água.

Loja da Havan foi inundada após chuvas no RS Imagem: Reprodução

Vale do Taquari é uma das regiões mais atingidas pelas chuvas. O rio Taquari atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros na madrugada de ontem (2). O recorde anterior era de 29,9 metros, registrado em 1941. O rio chegou a 31,8 metros às 6 horas da manhã.

Região de loja da Havan em Lajeado (RS) foi tomada pela água Imagem: Reprodução

Os temporais que geraram cenas inéditas de destruição no Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 31 mortos, além de 60 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados até a noite desta quinta-feira. Tragédia atinge o estado apenas oito meses depois das inundações de setembro de 2023, que causaram 50 mortes.

Ao todo, 154 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Há 10,2 mil pessoas desalojadas, 4.645 em abrigos e 36 feridos, de acordo com o último balanço da Defesa Civil. Com a queda de barreiras e destruição de estradas, há comunidades isoladas e incomunicáveis.

O governador Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade pública no RS. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3 — "caracterizados por danos e prejuízos elevados".

O decreto tem um prazo de 180 dias. "A situação de anormalidade declarada em âmbito estadual por este Decreto, não obsta o início ou o prosseguimento da declaração em âmbito local pelos Municípios, que poderão avaliadas e homologadas pelo Estado", diz o texto.