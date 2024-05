Chiara Ferragni perde acordo com Pantene após polêmica

ROMA, 3 MAI (ANSA) - A influenciadora digital italiana Chiara Ferragni, envolvida em uma série de investigações contra seu império, sofreu um novo revés na carreira. Desta vez, a empresária de 36 anos perdeu seu acordo de colaboração com a Pantene.

A lombarda, uma das personalidades mais famosas da Itália, estava ligada com a marca suíça de produtos capilares desde 2016 e estrelou várias campanhas durante o período. No entanto, os recentes escândalos comerciais em que Ferragni se envolveu fizeram a Pantene desistir de renovar o vínculo com a italiana.

A marca, por sua vez, agiu rápido e escolheu a modelo israelense Havi Mond, de 40 anos, para assumir a vaga de Ferragni. A Pantene, inclusive, solicitou que as lojas removam todos os banners que possuem estampados o rosto da empresária.

A crise chacoalhou a vida profissional e pessoal da digital influencer, tanto que a italiana já perdeu mais de 700 mil seguidores nas redes sociais e vários contratos de patrocínio.

Nos últimos meses, Ferragni não foi confirmada no conselho de administração da Tod's e viu suas colaborações com Cartiere Pigna, Safilo e Coca-Cola ser encerradas de forma abrupta.

Atualmente, Ferragni está aproveitando as férias em Los Angeles, nos Estados Unidos, e retomou as frequentes publicações nas redes sociais, principalmente no Instagram. (ANSA).

